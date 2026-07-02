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世足賽／凱恩拯救英格蘭 魯尼讚英雄也點出「三獅軍團」後防隱憂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
凱恩下半場梅開二度，助英格蘭2比1逆轉剛果民主共和國。 路透
凱恩下半場梅開二度，助英格蘭2比1逆轉剛果民主共和國。 路透

2026世足賽

2026世足賽32強淘汰賽，英格蘭今天遭遇剛果民主共和國的頑強抵抗，儘管開賽僅7分鐘就遭對手破門陷入落後，但靠著凱恩（Harry Kane）在下半場挺身而出完成「梅開二度」，最終也以2：1逆轉勝出，讓英格蘭退役球星魯尼（Wayne Rooney）也大讚其表現，同時也點出「三獅軍團」的隱憂。

凱恩此役展現強大的心理素質，先是以一記漂亮的頭錘扳平比分，隨後更在禁區混戰中利用精準的空間感完成準絕殺。英格蘭傳奇球星魯尼賽後接受BBC訪問時坦言，凱恩的表現無愧是國家隊的救世主，尤其第二顆進球讓他印象深刻，「世界級球星就該在這種大賽有所發揮，他就是英格蘭的超級巨星。他的肌肉記憶讓他知道自己在場上的位置，他在訓練和比賽中已經遇過無數這樣的狀況，他了解周圍的環境與防守球員，知道哪裡有空檔可以觸球，一旦進入空檔他就知道該怎麼做。」

隨著這場比賽攻入兩球，凱恩本屆賽事累積進球數已達5球，在射手榜上僅次於姆巴佩（Kylian Mbappe）與梅西（Lionel Messi），並與哈蘭德（Erling Haaland）並駕齊驅，世界級前鋒的隔空比拚讓前英格蘭門將哈特（Joe Hart）也直呼過癮。

不過，驚險晉級的背後卻掩蓋不住英格蘭殘破的防線漏洞，魯尼指出，球隊中後場與防線的銜接出現嚴重斷層，邊衛也表現掙扎，「我們都為英格蘭晉級感到高興，但令人擔憂的是，英格蘭一旦掉球就會門戶大開。面對更強的對手，如果我們不解決這個問題，恐怕會遇到大麻煩。」哈特也強調，全隊上下都清楚這絕非一場及格的比賽，未來的戰術檢討將是球隊能否走得更遠的關鍵。

世足戰報 2026美加墨世足 Harry Kane 英格蘭

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