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世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

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世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國靠著這記自由球進球鎖定勝利，跟進加拿大與墨西哥，寫下三個主辦國都晉級16強賽紀錄。 路透
美國靠著這記自由球進球鎖定勝利，跟進加拿大與墨西哥，寫下三個主辦國都晉級16強賽紀錄。 路透

2026世足賽

在兩個主辦國加拿大、墨西哥雙雙晉級到16強賽後，美國今天也在與波赫之戰靠著巴洛根（Folarin Balogun）第45分鐘進球一路領先，儘管巴洛根在第62分鐘吞下紅牌退場，讓美國一度落入人數劣勢，但最終不僅順利守成，還靠著第82分鐘蒂爾曼（Malik Tillman）定位球進球，以2：0勝出，寫下三個主辦國都晉級到16強賽的紀錄。

身為今年世足賽3個主辦國之一，美國在分組賽以2勝1敗成績晉級到32強，雖然最後一戰不敵土耳其，但小組賽三戰合計踢進8球，展現兇猛進攻火力。

今天32強賽美國則是遭遇隊史首度闖進到世足賽淘汰賽的波赫，其中本屆首場比賽就上演梅開二度表現的巴洛根，再度扮演美國的突擊角色。他在第31分鐘在中路接球後起腳射門破網，儘管進球卻因為越位判定不算，但第45分鐘巴洛根沒有再錯過得分機會，在美國隊傳中球遭到波赫後衛干擾折射後，球剛好落在巴洛根的腳邊，他也果斷起腳射門破網，幫助美國先馳得球。

雙方易邊再戰，第62分鐘巴洛根卻在爭球過程中踩踏到波赫球員的腳，經過VAR檢視後遭補上紅牌出場，讓美國只能在少一名球員的情況下進行本場賽事，而巴洛根也成為繼2006年的法國傳奇席丹（Zinedine Zidane）後，首位在世足賽淘汰賽同場比賽進球又遭判決出場的球員，也是史上第4人。

但人數的劣勢並沒有讓美國停下攻勢，第79分鐘普利西奇（Christian Pulisic）一度進球，但卻遭判越位。第82分鐘美國定位球，蒂爾曼直接起腳射門破網，幫助美國最終以2：0搶下16強門票，今年世足賽三個主辦國也都安抵16強。

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