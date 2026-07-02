世足賽／為英格蘭小球迷請命 教頭：幫小孩請假看球吧

英格蘭今天世界盃32強淘汰賽在隊長凱恩（Harry Kane）包辦兩記進球下，驚險以2：1淘汰民主剛果，下戰將和東道主墨西哥爭8強門票，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）特別喊話，希望家長能幫小孩請假一天，透過直播一起支持英格蘭。

英格蘭今天和民主剛果的比賽是英國時間下午5點開踢，4天後和墨西哥的對決是英國當地凌晨1點。圖赫爾今天被問，是否要為想看球的小孩說些什麼，他給的建議是請家長和學校請假，讓小孩凌晨看比賽。

「小孩要上很多課，但世界盃4年才一次，讓他們看吧。4天後就有一場重要的比賽，我們需要每個人的支持，尤其是孩子們。」圖赫爾說。

英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）。 法新社

這場16強交鋒將在墨西哥的阿茲特克體育場（Azteca Stadium）舉行，這座球場海拔高達2200公尺，高原地形空氣稀薄，可能造成英格蘭球員體能負擔。

墨西哥目前4場比賽有3場在阿茲特克體育場進行，握有主場絕對優勢，圖赫爾坦言海拔高度會是球隊很大劣勢，「因為我們的身體無法適應。這太費時了，我們兩場比賽間只有3天，身體根本不可能適應高海拔。」

有研究指出，在高海拔比賽的運動員應該在高海拔地區生活一到兩星期，讓身體適應環境、產生更多紅血球，但英格蘭直到賽前兩天才會移動到墨西哥，圖赫爾不諱言地主將握有地理極大優勢，英格蘭可能還會遇到更多困難，「但我們已經準備好了，這是我們必須面對的問題，我想我們已經展現出做好準備的態度。」