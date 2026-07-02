世足賽／梅開二度助英格蘭逆轉 凱恩：英雄時刻總會到來

英格蘭在世足賽淘汰賽險些翻船，面對剛果民主共和國的強悍挑戰，開賽僅7分鐘就被對手撕裂防線陷入苦戰。不過隊長凱恩（Harry Kane）挺身而出，他在比賽後段11分鐘內連進兩球扭轉戰局，不僅率隊以2：1驚險挺進16強，世足賽生涯累積13顆進球，更一舉超越巴西傳奇球王比利（Pele）。

「這感覺真的太棒了，這真是一場瘋狂的比賽。」凱恩賽後接受訪問時，仍難掩內心的激動。英格蘭此役上半場攻勢屢屢受挫，對手門將的超水準神撲更讓全隊流露挫折感，甚至凱恩在禁區內倒地還被裁判認定是「假摔」。

面對令人窒息的壓力，凱恩透露了球隊在中場與補水時間的調整，「第一段補水時間後，我認為我們提升了層次，看起來狀況好多了。對手門將上半場做出了不可思議的撲救，但我們告訴自己只要不斷敲擊，屬於我們的英雄時刻終究會到來。」

凱恩提到的「英雄時刻」，最終由他自己落槌實現，但他更想把這份榮耀歸於團隊，「我們一直在談論隊上每個人都有可能迎來『英雄時刻』。可能是我，可能是皮克福德（Jordan Pickford）的一次關鍵撲救，或者是防守球員的捨身阻擋。今天，這個時刻剛好輪到了我。」

死裡逃生後，凱恩在亞特蘭大球場內與隊友肩並肩，與看台上的英格蘭球迷高唱綠洲合唱團的名曲《Wonderwall》，並深情親吻袖口上的國家隊徽。談到下一輪將移師阿茲特克球場迎戰地主墨西哥，凱恩強調全隊必須先學會享受當下，「我告訴隊友們要好好享受這場勝利。身為英格蘭球員，當你經歷這種被外界認為『理所當然該贏』卻踢得無比艱難的比賽時，我們往往沒有好好慶祝。但我們和其他國家一樣，我們晉級了，那就享受它。因為在世足賽，我們是在為每一個微小的差距而戰。好好享受，4天後我們再重新出發。」