世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽碰「非洲雄獅」塞內加爾上演戲劇性一役，塞內加爾先取得2：0領先，但比利時在正規賽尾聲靠盧卡庫（Romelu Lukaku）和蒂利曼斯（Youri Tielemans）3分鐘內連進2球追平，延長賽補時階段比利時又獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。

比利時下一場對手將是地主之一美國隊和波赫間的勝方。

塞內加爾第24分鐘就由迪亞拉（Habib Diarra）攻破球門，上半場踢完取得1：0領先，下半場開始不久，薩爾（Ismaïla Sarr）第51分鐘又破網，讓塞內加爾取得2：0的領先優勢。

比利時在比賽尾聲終於突破球門，且是盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘先勁射破網，89分鐘蒂利曼斯又頭錘進球，將比數2：2追平，比賽進入延長賽。

延長賽前30分鐘雙方仍沒進球，比利時盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）在球門前的大好機會踢飛，但補時階段比利時獲得12碼罰球機會，蒂利曼斯順利將球送進右上角，讓比利時以3：2逆轉。

塞內加爾最後幾波攻勢都被瓦解，遺憾出局結果讓好幾名球員直接淚灑球場。