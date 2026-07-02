快訊

花蓮地牛翻身！上午7時6分豐濱規模4.0淺層地震 最大震度4級

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

王毅通話魯比歐 籲美對「台灣問題」慎之又慎

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
延長賽補時階段比利時獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。 路透社
延長賽補時階段比利時獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。 路透社

2026世足賽

「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽碰「非洲雄獅」塞內加爾上演戲劇性一役，塞內加爾先取得2：0領先，但比利時在正規賽尾聲靠盧卡庫（Romelu Lukaku）和蒂利曼斯（Youri Tielemans）3分鐘內連進2球追平，延長賽補時階段比利時又獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。

比利時下一場對手將是地主之一美國隊和波赫間的勝方。

塞內加爾第24分鐘就由迪亞拉（Habib Diarra）攻破球門，上半場踢完取得1：0領先，下半場開始不久，薩爾（Ismaïla Sarr）第51分鐘又破網，讓塞內加爾取得2：0的領先優勢。

比利時在比賽尾聲終於突破球門，且是盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘先勁射破網，89分鐘蒂利曼斯又頭錘進球，將比數2：2追平，比賽進入延長賽。

延長賽前30分鐘雙方仍沒進球，比利時盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）在球門前的大好機會踢飛，但補時階段比利時獲得12碼罰球機會，蒂利曼斯順利將球送進右上角，讓比利時以3：2逆轉。

塞內加爾最後幾波攻勢都被瓦解，遺憾出局結果讓好幾名球員直接淚灑球場。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足 塞內加爾 比利時

延伸閱讀

世足攻略／典型「矛盾之爭」！比利時佔上風但塞內加爾有逼進PK爆冷潛力

世足運彩／歐洲紅魔強襲取勝誓破塞內加爾防線 推比利時不讓分

世足運彩／比利時中場老化 GPT看好塞內加爾占優勢不讓分、正比2：1

世足賽／德國爆冷出局！巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

相關新聞

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

隊史首度打進世界盃淘汰賽的民主剛果，32強碰歐洲傳統強權英格蘭差點爆出大冷門，開賽才第7分鐘就率先攻破球門，加上門將姆帕西（Lionel Mpasi）神勇表現，一路領先英格蘭，不過英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘頭錘破網，第86分鐘再攻進致勝球，「梅開二度」下助隊以2：1逆轉搶下16強門票。

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽碰「非洲雄獅」塞內加爾上演戲劇性一役，塞內加爾先取得2：0領先，但比利時在正規賽尾聲靠盧卡庫（Romelu Lukaku）和蒂利曼斯（Youri Tielemans）3分鐘內連進2球追平，延長賽補時階段比利時又獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。

世足賽／法國連5戰至少進3球 前場4人組火力震懾群雄

法國昨天以3比0擊敗瑞典，成為世界盃史上首支連5場比賽攻進至少3球的隊伍，其前場4人組姆巴佩、登貝萊、奧利塞、巴科拉讓對...

法國大勝瑞典晉級！姆巴佩再進2球 追平梅西並列第一

世界盃足球賽冠軍大熱門法國，昨天在淘汰賽首戰延續旺盛火力，以三比○大勝瑞典，順利晉級十六強，當家球星姆巴佩第三次「梅開二度」，一口氣締造多項紀錄，本屆攻進六球追上阿根廷當家球星「獅王」梅西，兩人並列領先，歷屆淘汰賽累積十顆進球更是史上第一人。

哈蘭德踢進致勝球 挪威寫隊史 教練大讚：當代最強得分機器

首度參加世足賽的挪威「神鋒」哈蘭德持續大發神威，昨天在卅二強賽對象牙海岸之戰，踢進本屆賽事第五球，幫助挪威以二比一拿下隊史在淘汰賽首勝，並寫下近十三場國家隊出賽踢進廿五球的誇張紀錄，挪威總教練索爾巴肯誇讚，「他就是當代最強得分機器」。

墨西哥完封厄瓜多 地主國剩美國還沒晉級

加拿大率先搶下世足賽十六強門票後，東道主之一的墨西哥昨天在主場以二比○完封厄瓜多，成功挺進下一輪，這一勝不僅是墨西哥暌違四十年再嘗淘汰賽勝利，更一舉粉碎過去連續七屆止步於淘汰賽第一輪的悲情宿命。加拿大、墨西哥順利搶下十六強門票後，最後一個主辦國美國今天將迎戰波赫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。