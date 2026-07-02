世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

隊史首度打進世界盃淘汰賽的民主剛果，32強碰歐洲傳統強權英格蘭差點爆出大冷門，開賽才第7分鐘就率先攻破球門，加上門將姆帕西（Lionel Mpasi）神勇表現，一路領先英格蘭，不過英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘頭錘破網，第86分鐘再攻進致勝球，「梅開二度」下助隊以2：1逆轉搶下16強門票。

民主剛果前一度挑戰世界盃已是1974年，當時是以薩伊（Zaire）的名稱參賽。暌違52年再度登上世界盃舞台，民主剛果小組賽首戰1：1逼平葡萄牙爆出大冷門，第二戰0：1敗給哥倫比亞，靠維薩（Yoane Wissa）「梅開二度」發揮下以3：1逆轉烏茲別克，收下隊史在世界盃的第一場勝利，也憑藉這一勝前進32強淘汰賽，寫下隊史新猷。

今天開賽第7分鐘，民主剛果就把握英格蘭後防失守機會，西彭加（Brian Cipenga）率先破網讓球隊取得領先，門將姆帕西上半場又神勇擋下貝林漢（Jude Bellingham）兩記頭錘，「三獅軍團」隊長凱恩上半場補時階段的勁射也被姆帕西瓦解，讓民主剛果帶著1：0領先進入下半場。

在法國出生、曾踢過法國青年隊的姆帕西，下半場又有擋下英格蘭攻勢演出，但凱恩第75分鐘把握住頭錘機會，攻進個人在世界盃第12顆進球，讓英格蘭追平比數。

第86分鐘又是凱恩挺身而出，他右腳勁射再破球門，本屆第5顆進球讓英格蘭取得領先，民主剛果補時階段的自由球破門機會也落空，讓「三獅軍團」以2：1逆轉晉級16強，下戰將和東道主之一的墨西哥爭8強門票。

凱恩已是英格蘭隊史進球王，本屆5顆進球也追上挪威進球機器哈蘭德（Erling Haaland），僅落後阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）1球。