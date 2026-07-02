世足賽／墨西哥完封厄瓜多 地主國剩美國還沒晉級

加拿大率先搶下世足賽十六強門票後，東道主之一的墨西哥昨天在主場以二比○完封厄瓜多，成功挺進下一輪，這一勝不僅是墨西哥暌違四十年再嘗淘汰賽勝利，更一舉粉碎過去連續七屆止步於淘汰賽第一輪的悲情宿命。加拿大、墨西哥順利搶下十六強門票後，最後一個主辦國美國今天將迎戰波赫。

墨西哥主帥阿吉雷賽後眼眶泛紅，將這場史詩級的勝利歸功於看台上強大的「第十二人」，形容已經四十年沒見過阿茲特克球場展現這種狂熱。

這座傳奇球場在開賽前雖因閃電襲擊被迫延遲一小時，卻絲毫未冷卻墨西哥球迷的激情，排山倒海的加油聲瞬間吞噬厄瓜多；墨西哥全隊也在這股能量加持下，基尼奧內斯、希門尼斯上半場短短九分鐘內連續破網奠定勝基。

阿吉雷曾以球員身分參加十六強淘汰賽抱憾歸國，這場勝利更像是與自己青春的絕美和解。他說，過去正是無法帶領球隊闖進「第五場比賽（八強）」的球員之一，那種痛楚至今仍深留心中。

墨西哥昨展現極高的戰術執行力，阿吉雷認為上半場表現已非常接近完美境界，下半場面對厄瓜多大幅調整陣容的巨大壓力，也成功守住陣線，奪下屬於全國民眾的輝煌之夜。