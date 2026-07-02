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世足賽／哈蘭德踢進致勝球 挪威寫隊史 教練大讚：當代最強得分機器
首度參加世足賽的挪威「神鋒」哈蘭德持續大發神威，昨天在卅二強賽對象牙海岸之戰，踢進本屆賽事第五球，幫助挪威以二比一拿下隊史在淘汰賽首勝，並寫下近十三場國家隊出賽踢進廿五球的誇張紀錄，挪威總教練索爾巴肯誇讚，「他就是當代最強得分機器」。
哈蘭德在世足賽一鳴驚人，不僅在小組賽前兩戰連續上演「梅開二度」，幫助挪威以小組龍頭晉級，昨天登場的淘汰賽更在挪威遭一比一扳平後，第八十六分鐘挺身而出踢進致勝球，幫助過去兩度在淘汰賽首輪鎩羽而歸的挪威奪下隊史首勝。
哈蘭德本屆進球數僅以一球之差落後阿根廷梅西、法國姆巴佩，更驚人是他自前年十月以來，代表挪威在正式比賽連續進球紀錄延伸到十三場，合計踢進廿五球，國家隊出賽五十三場踢進六十球，使用場次更不到梅西、葡萄牙球星Ｃ羅的一半。
索爾巴肯在昨天賽後毫不掩飾對愛將的讚賞，「毫無疑問，哈蘭德就是世界上最偉大的得分機器，我絕不會用他交換任何人」。
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