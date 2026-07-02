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世足賽／法國大勝瑞典晉級！姆巴佩再進2球 追平梅西並列第一

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
世足賽淘汰戰，冠軍大熱門的法國1日大勝瑞典。當家球星姆巴佩第3度「梅開二度」，歷屆淘汰賽累積10顆進球是史上第一。美聯社
世足賽淘汰戰，冠軍大熱門的法國1日大勝瑞典。當家球星姆巴佩第3度「梅開二度」，歷屆淘汰賽累積10顆進球是史上第一。美聯社

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世界盃足球賽冠軍大熱門法國，昨天在淘汰賽首戰延續旺盛火力，以三比○大勝瑞典，順利晉級十六強，當家球星姆巴佩第三次「梅開二度」，一口氣締造多項紀錄，本屆攻進六球追上阿根廷當家球星「獅王」梅西，兩人並列領先，歷屆淘汰賽累積十顆進球更是史上第一人。

廿七歲的姆巴佩在小組賽已有兩場踢進兩球紀錄，對瑞典之戰延續絕佳狀態，儘管上半場第一次進球越位在先，接續又出現攻擊中柱的狀況，不過第四十五分鐘仍靠個人技巧攻進全場第一球。

姆巴佩第三次參加世界盃，這一球打破巴西傳奇球星萊昂尼達斯、羅納度在淘汰賽八球紀錄，他進球後馬上跑向場邊和總教練德尚擁抱；德尚在小組賽最終戰缺席，返回歐洲參加母親喪禮，全隊昨天用勝利迎接教頭回歸，姆巴佩說，「德尚永不孤單，我們都會支持他。」

法國攻擊火力還沒結束，第五十三分鐘奧利斯傳出助攻讓巴庫拉破網，第七十四分鐘奧利斯又找到姆巴佩，再次助攻讓他踢進個人在歷屆世界盃第十八球；法國擴大領先三球，寫下一九九八年決賽以三比○擊敗巴西後，近廿八年淘汰賽最大勝利，將在十六強賽對決前天爆冷淘汰德國的巴拉圭。

姆巴佩昨天為法國奠定領先，第八十五分鐘被換下場時，德尚特別向他鞠躬致意；姆巴佩除了本屆進球數追平梅西，累積十八顆進球也超越原本並列第二的德國退役球星克洛澤，僅以一球差落後六度參賽的梅西。

姆巴佩表示，很了解自己的踢球方式，全隊也清楚知道該做什麼，「淘汰賽是全新賽事，我們踢得不錯，但有些膽怯，開賽階段可以做得更好。」

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