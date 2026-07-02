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世足賽／法國連5戰至少進3球 前場4人組火力震懾群雄

中央社／ 東拉瑟福德1日綜合外電報導
姆巴佩6月30日梅開二度。（路透） 路透通訊社
姆巴佩6月30日梅開二度。（路透） 路透通訊社

2026世足賽

法國昨天以3比0擊敗瑞典，成為世界盃史上首支連5場比賽攻進至少3球的隊伍，其前場4人組姆巴佩、登貝萊、奧利塞、巴科拉讓對手望而生畏，直言法國隊是本屆最強。

美聯社報導，姆巴佩（Kylian Mbappé）昨天完成本屆世足第3次「梅開二度」後，以踢進6球追平阿根廷球星梅西（Lionel Messi），並列本屆進球王。登貝萊（Ousmane Dembélé）則以攻入4球排名第4。

本屆助攻榜方面，奧利塞（Michael Olise）現以5次獨占鰲頭，姆巴佩與登貝萊各有2次助攻。巴科拉（Bradley Barcola）也為法國隊貢獻2球、1助攻。

目前姆巴佩在世界盃累計出賽18場進18球，與梅西的出賽29場進19球只差1球。

挪威總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）形容，本屆法國隊的前場4人組「絕對是本屆賽事最強」。

瑞典教頭波特（Graham Potter）更盛讚法國是他本屆看到最強的隊伍。今年世足會內賽，法國隊迄今4戰全勝，總得失球13比2，表現傲視群雄。

但法國總教練德尚（Didier Deschamps）仍說：「我們必須對自己要求愈來愈高，因為接下來遇到的對手會愈來愈強。我們需要調整細節，改善一些不足之處。雖然目前沒有造成太大後果，但我們確實失了2球。」

「藍衣軍團」（Les Bleus）法國隊2018年擊敗克羅埃西亞奪冠，2022年決賽以3比3與阿根廷戰成平手後，敗在PK大戰。

現在國際足球總會（FIFA）世界排名，法國隊已超越阿根廷登頂第一，被看好是能夠扳倒衛冕冠軍阿根廷的大熱門。

姆巴佩透過翻譯表示：「我們現在的進攻火力，比2018年和2022年更出色。這延續了我們在德尚過去14年執教著手建立的一切。你可以看到進化、他的個人風格，還有眾多年輕新秀的加入。」

法國晉級16強後，4日將對上世界排名第34的巴拉圭。若順利闖進8強，可能的對手包括摩洛哥（第6）及加拿大（第30）；4強賽則可能遭遇排名第3的西班牙。

法國正力拚成為繼西德（1982至1990年）和巴西（1994至2002年）之後，第3支連3屆晉級世界盃決賽的球隊。

中場曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）是2022年代表隊成員。他說：「我們有很棒的回憶，也有像上次世界盃那樣的失落。大家都準備好全力以赴，要讓所有法國人以我們為榮。」

世足戰報 2026美加墨世足 姆巴佩 梅西

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