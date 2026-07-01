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世足賽／樂極生悲？墨西哥闖進16強 首都慶祝活動已知2人喪命
墨西哥在2026年世界盃足球賽32強戰淘汰厄瓜多並晉級16強後，地方政府指出，今天至少有2人因為窒息而死於首都墨西哥市舉行的大型慶祝活動。
法新社報導，墨西哥市衛生部門表示，一位19歲女子和另一名44歲男性窒息身亡。
墨西哥稍早以2比0踢倒厄瓜多，這是1986年世足賽以來，「仙人掌軍團」首度在世界盃淘汰賽取勝。
當地政府估計，有超過100萬人湧入墨西哥市的街頭，其中大多聚集在獨立天使紀念碑（Angel ofIndependence monument）周邊。
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