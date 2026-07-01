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世足賽／法國秀「大師級」表現 歐媒狂讚世界盃3度奪冠有望

中央社／ 巴黎1日專電
姆巴佩(中)帶領法國打出驚人表現。 法新社
姆巴佩(中)帶領法國打出驚人表現。 法新社

2026世足賽

法國隊昨晚在世界盃足球賽以3比0大勝瑞典，晉級16強。陣中球星姆巴佩此役與隊友完美搭配，一人獨進2球，歐洲及美洲多國媒體讚嘆法國技壓全場，很有可能再次奪冠。

截至目前，姆巴佩（Kylian Mbappé）在本屆賽事已踢進6球，生涯在世界盃進球數累計18球，只差一顆就可與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）比肩。

法國國家隊球衣上繡著兩顆星，代表迄今在世界盃奪得兩冠，分別在1998年和2018年。

法國「巴黎人報」（Le Parisien）提到，瑞典總教練波特（Graham Potter）在記者會上說：「法國是本屆賽事的最佳球隊，我沒看到比法國更優秀的隊伍，每個位置的實力和替補球員的選擇都很強，祝他們的對手好運。」

西班牙「馬卡報」（Marca）報導，法國隊「精彩絕倫的表現令人確信它將成為（本屆賽事奪冠）最熱門的隊伍」，總教練德尚（Didier Deschamps）帶來的徹底變革，使「法國不再只是一支靠奔跑反擊來得分的球隊，而是掌控全場」。

西班牙「體育世界報」（El Mundo Deportivo）的報導標題為「令人恐懼的法國」，但內文也提到競技的樂趣，稱「法國球風單純而精彩，激勵人心且令人滿足，看到這樣的隊伍踢球，怎能不愛這種運動？」

英國「衛報」（Le Guardian）稱這場比賽使人「銘記於心」，法國隊拿出堪稱「大師級」的表現，從容擊敗對手，「目前看來，除了德尚這支球隊之外，很難想像還有其他隊伍（能奪冠），而且感覺他們還沒達到巔峰狀態」。

法國下一戰將於台灣時間5日清晨對上巴拉圭。巴拉圭「即時新聞」（Última Hora）報導，法國隊「逐漸覺醒，最終火力全開」，化為「旋風」攻破瑞典防線；不過，文章也指出，巴拉圭球員「躍躍欲試」、「幹勁十足」，姆巴佩、奧利塞等法國球員「得使出渾身解數才能繼續闖關」。

義大利「體育報」（Gazzetta dello sport）盛讚法國隊表現傑出、姆巴佩技巧精妙，很難預期巴拉圭要如何迎戰法國。

德國媒體「踢球者」（Kicker）讚賞法國球員奧利塞（Michael Olise）「勢不可擋」，並引述其隊友巴科拉（Bradley Barcola）的評價，稱奧利塞是「每次碰球都能製造威脅的天才」。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）的評語是：「法國這支超級球隊全速前進，展現了絕佳技巧。」

美國運動頻道ESPN一篇文章評論道，法國隊表現「簡單，流暢，優美，令人印象深刻：這就是法國。處處皆危險，（法國）信心十足，這些球員顯然很享受一起踢球（⋯）法國隊本來就被視為奪冠熱門隊伍，現在又更有可能贏得這屆賽事」。

世界盃決賽將於美國時間本月19日舉行。

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