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世足賽／日本惜敗巴西…客場球衣帥到賣翻 比上屆銷量暴增近30倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
雖然日本隊在世足賽淘汰賽敗給巴西，但他們當天身穿的本屆客場球衣卻掀起搶購熱潮，比上屆銷量暴增近30倍。 法新社
雖然日本隊在世足賽淘汰賽敗給巴西，但他們當天身穿的本屆客場球衣卻掀起搶購熱潮，比上屆銷量暴增近30倍。 法新社

2026世足賽

雖然世足賽日本隊6月29日以1比2輸給了巴西，再次止步於淘汰賽第一輪，但當天對戰巴西穿的客場球衣卻吸引了球迷搶購，帶動本屆賽事銷量比上一屆暴增。

據供應商愛迪達日本辦公室數據，「藍武士」日本隊本屆世足客場的白底條紋球衣銷量，比上屆2022年卡達世界盃暴增了約29倍；藍底的主場球衣也比上屆多了快一倍。

愛迪達3月發表了這屆世足賽提供的25支國家隊客場球衣，以俐落配色的90年代風格為設計主軸。日本隊的球衣主打復古風，以白底搭配11條象徵場上球員和球迷的繽紛線條，吸引到球迷注意。

成人版的該款球衣在日本愛迪達官網上售價為13,200日圓（約新台幣2,583元），在日巴大戰前就已銷售一空。

彭博分析師表示，對愛迪達而言，「今夏的FIFA世界盃應該會是一個引爆點，將能幫助刺激品牌動能」。

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