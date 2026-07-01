世足賽／挪威挺入16強徹夜狂歡 哈蘭德進60球創最快紀錄

挪威國家足球隊在美國達拉斯（Dallas）以2比1力克象牙海岸，挺進世界盃16強，這場戲劇性的勝利徹底點燃北歐深夜。

奧斯陸大學廣場（Universitetsplassen）旁的燈柱上爬滿了歡呼的人群，下方的卡爾約翰斯大道，更被紅色與白色的國旗淹沒。

挪威隊巨星哈蘭德（Erling Haaland）賽後激動表示，這場球賽將「永遠改變挪威」；挪威人時隔28年重返淘汰賽，下一戰將在紐澤西迎戰巴西，希望重演1998年擊敗森巴軍團的傳奇歷史。

比賽結束後，奧斯陸市中心隨即陷入狂熱，據挪威電視台TV2報導，近萬名球迷湧向王宮廣場，在終場哨聲響起後集體做出經典的「維京划船」，雄壯的鼓點與呼喊聲迴盪在首都上空。

這種舉國歡騰的凝聚力是挪威足球史無前例的時刻，慶祝活動從南部的奧斯陸一路延伸至北極圈內的特琅索（Tromso），許多民眾甚至不顧深夜低溫，在街頭點燃煙霧彈並隨著歌曲起舞。

此役為挪威破蛋的英雄，是年僅21歲的新星努塞（Antonio Nusa）。他在上半場接到隊長奧德加特（Martin Ødegaard）傳球後內切禁區，踢出一記弧線精準、直掛球門死角的精彩進球。

據英國廣播公司（BBC）球評指出，這記進球展現「真正的頂級技術」，也讓努塞成為本屆最佳年輕球員的熱門人選。

挪威奧斯陸慶祝畫面。 歐新社

進球後的努塞神情肅穆，手指向天。他在賽後接受TV2專訪時，進球的那一刻，他想到的全是已故的祖母，這份榮耀要獻給一直在天堂注視他的至親。他表示朋友、家人對他來說就是一切，能和他們分享這一刻才值得。

魔人哈蘭德的表現依舊是全場焦點。他在第86分鐘展現禁區殺手本色，門前進球。據TV2報導，哈蘭德賽後戴上球迷投擲的維京頭盔繞場，甚至一度喜極而泣。他告訴記者，這場勝利不僅是足球場上的成就，更有一種將挪威全國人民緊緊相繫的力量，讓他感到無比動容。

據挪威廣播公司（NRK）報導，挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）第一時間在社群媒體祝賀，高呼「一切皆有可能」；挪威王室亦透過發言人表達對國家隊的由衷喜悅。

隨著挪威挺進16強，全國輿論紛紛將焦點轉向即將在紐澤西登場的「挪巴大戰」。1998年法國世界盃，挪威曾在小組賽神奇逆轉擊敗當時有羅納度（Ronaldo）在場的巴西隊，那是挪威足球史最輝煌的一頁。

當年擊敗巴西的名將史傳德（Roar Strand）告訴NRK，這支年輕的挪威國家隊展現極高的戰術成熟度。史傳德分析，雖然巴西隊實力強勁，但目前陣容正處於調整期，並非無懈可擊。

哈蘭德在國際賽事的進球效率已創下驚人紀錄，他的存在讓挪威成為本屆淘汰賽中，最令對手頭痛的隊伍。他在國家隊生涯總進球數達到60球，同時刷新了世界紀錄。據TV2最新發佈的短影音，他正在隊車上哼著挪威小調，中途並採買牛仔帽和靴子，神情相當輕鬆。