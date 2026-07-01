世足賽／美國若奪冠軍 NASA承諾把足球送上月亮

美國、墨西哥、加拿大聯合舉辦的2026年世界盃足球賽正進行32強淘汰戰，美國國家航空暨太空總署署長艾薩克曼今天允諾，只要「星條軍團」奪下冠軍就會將一顆足球送上月球。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）先前已經將國際足球總會（FIFA）的一顆官方比賽用球送至國際太空站（ISS）。

艾薩克曼（Jared Isaacman）在一場介紹NASA月球基地計畫的活動中說道︰「這就是挑戰，好嘛，所以美國隊，去完成任務吧。」

如果美國真奪下冠軍，艾薩克曼矢言要把足球送到比以往更遙遠的地方。

他特別提到美國太空人謝波德（Alan Shepard）曾於1971年在月球上揮出高爾夫球，「我們要比謝波德更勝一籌，我們要把足球送到那裡。所以，這算是給美國隊帶來一點動力吧」。

曾在2002年世界盃踢進8強的「星條軍團」，即將於本屆世足賽32強戰對決波士尼亞與赫塞哥維納。