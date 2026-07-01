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世足賽／失言遭巴西球迷炎上 日本21歲前鋒：4年後討回來

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西後衛馬加利亞斯（Gabriel Magalhaes）摸塩貝健人的臉。 路透
巴西後衛馬加利亞斯（Gabriel Magalhaes）摸塩貝健人的臉。 路透

2026世足賽

日本21歲前鋒塩貝健人受訪時發表巴西隊強度的相關言論，遭巴西球迷炎上，賽後還被巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）伸出5根手指頭挑釁。

塩貝健人受訪時談到巴西隊時失言，他說，「雖然以前很強，但現在怎麼樣不知道」、「不是以前的內馬爾（Neymar）了吧？我覺得現在不用擔心」。

結果日本32強賽遭巴西逆轉，以1：2輸球慘遭淘汰。巴西前鋒庫尼亞比出5根手指向塩貝健人，象徵森巴軍團曾奪下5座冠軍的榮耀，巴西後衛馬加利亞斯（Gabriel Magalhaes）則是摸塩貝健人的臉。而塩貝健人的IG貼文也湧入大量巴西球迷嘲諷和謾罵，該貼文只有16.2萬讚，留言高達98.2萬條。

塩貝健人坦然接受這一切，他受訪時對此表示：「因為是我們輸了，所以無論外界有什麼聲音，那都是大家的自由。事到如今，我也沒有要撤回那段發言的意思，也覺得不能就這樣結束。」

塩貝健人進一步將目光放到4年後：「這筆帳我必須討回來，世界盃經歷這種不甘心的感受，那就只能在世界盃討回來。」

世足戰報 2026美加墨世足 巴西 日本

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