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世足賽／挪威進16強將強碰巴西 哈蘭德誠實談贏球機會「非常小」
挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）今天在比賽尾聲踢進關鍵球，幫助挪威2：1擊敗象牙海岸，睽違28年再次於淘汰賽贏球，16強將交手「森巴軍團」巴西，談到下一輪賽事晉級機率時，哈蘭德誠實以對：「非常渺茫。」
哈蘭德今天賽後累計5顆進球在本屆世界盃進球榜排行第二，他表示這是場「十分艱難」的勝利，他說：「我在比賽後段就已經精疲力盡了，心想『我實在踢不動延長賽了，我們現在就必須進球！』」
當被問及挪威對戰巴西的晉級機會時，哈蘭德坦率地回答道：「機會非常小，但沒有人預料我們能走到這一步，16強將要交手巴西，這將是一場非常棒的挑戰。」
本屆賽事為挪威隊史第四次世界盃之旅，晉級16強已追平隊史最佳成績，哈蘭德說：「這是一段非凡的旅程，能成為球隊的一份子是我的榮幸，真的太不可思議了，我們接下來該盡情享受比賽，因為我不認為這輩子還會再次擁有這種感受。」
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