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世足賽／在主場打破淘汰賽魔咒 墨西哥主帥：40年沒見過如此狂熱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
墨西哥主帥阿吉雷被球員高舉。 新華社
墨西哥主帥阿吉雷被球員高舉。 新華社

2026世足賽

2026年世足賽32強淘汰賽，東道主墨西哥今天在主場阿茲特克體育場，以2：0完封厄瓜多，挺進下一輪，這不僅是墨西哥自1986年以來、暌違40年的首場世足賽淘汰賽勝利，更一舉粉碎過去連續7屆止步淘汰賽第一輪的悲情宿命。墨西哥主帥阿吉雷（Javier Aguirre）眼眶泛紅，將這場史詩級的勝利歸功於看台上強大的「第12人」。

「我已經差不多40年沒見過阿茲特克球場展現這樣的狂熱了。」阿吉雷在賽後記者會上動容地表示。這座能容納數萬人的傳奇球場，在開賽前雖遭遇閃電襲擊而被迫延遲一小時，卻絲毫未冷卻墨西哥球迷的激情，開賽後排山倒海的助威聲瞬間吞噬了厄瓜多。墨西哥全隊也在這股能量加持下，在上半場短短9分鐘內，靠著基尼奧內斯（Julian Quinones）與希門尼斯（Raul Jimenez）的連續閃擊，奠定勝基。

對於曾以球員身分參與過16強淘汰賽、卻遺憾抱西歸國的阿吉雷而言，這場勝利更像是與自己青春的絕美和解。他坦言，「這場勝利對我個人意義重大。過去，我也是那些無法帶領球隊闖進『第五場比賽（8強）』的球員之一，那種痛楚至今仍深留心中。」

阿吉雷直言，過去墨西哥總能在小組賽踢出精采表現，卻往往在淘汰賽因關鍵失誤而功虧一簣，「但今天球迷給我們很大的鼓舞，這是一座壯麗的球場，更是屬於全墨西哥人的輝煌之夜。」

綜觀整場比賽，墨西哥展現了極高的戰術執行力。阿吉雷在講評球隊表現時，語氣中滿是驕傲與嚴謹的教頭風範，「我們上半場的表現，已經非常接近我們一直在追求的『完美境界』。而到了下半場，面對對手大幅度調整陣容後施加的巨大壓力，我們成功守住了陣線，並及時做出戰術修正。」

世足戰報 2026美加墨世足

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