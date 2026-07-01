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世足賽／球員痛扁洪明甫AI破千萬瀏覽 韓網：真痛快

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊總教練洪明甫。 歐新社
南韓隊總教練洪明甫。 歐新社

2026世足賽

世界盃足球賽南韓隊爆冷分組賽出局，總教練洪明甫被南韓民眾視為頭號戰犯，慘遭輿論撻伐。近日更有網友生成AI影片，影片中南韓混血球員卡斯特羅普（Jens Castrop）痛扁洪明甫的後腦勺，影片瀏覽量已破1300萬。

據韓媒《東亞日報》報導，這AI影片在6月29日發布，標題是「因為對洪明甫太生氣而製作的影片」。影片中，德韓混血球員卡斯特羅普在板凳起身，用拳頭狠揍洪明甫，並怒喊，「你為什麼徵召我，兔崽子（韓語髒話）」。

卡斯特羅普父親是德國人、母親是南韓人，出生於德國。去年8月他接受洪明甫徵召加入世足賽南韓隊，本屆小組賽前2戰都坐板凳，直到對南非的最終戰下半場才上場。

看到卡斯特羅普痛扁洪明甫的AI影片後，南韓網友紛紛留言表示，「今年最好的AI影片」、「看得真痛快，這就是AI的正面功能」、「到現在還是很生氣」、「真對不起選擇母親祖國的卡斯特羅普」。

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