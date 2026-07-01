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世足賽／主辦國再傳捷報 墨西哥2：0勝厄瓜多晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
墨西哥以2比0擊敗厄瓜多，成功晉級本屆世足賽16強。 美聯社
墨西哥以2比0擊敗厄瓜多，成功晉級本屆世足賽16強。 美聯社

2026世足賽

美加墨世足賽32強賽，在地主之一的加拿大於日前率先取得16強門票後，今天則輪到墨西哥登場迎戰厄瓜多，上半場墨西哥基尼奧內斯（Julian Quinones）、希門尼斯（Raul Jimenez）就接連破門，加上下半場持續擋下厄瓜多的攻勢，最終就以2：0晉級到16強賽，將迎戰英格蘭與剛果之戰的勝方。

身為今年世足賽主辦國之一的墨西哥，今年分組賽展現極佳狀態，不僅3場比賽全勝且還一球未失，以小組龍頭晉級到32強賽，並且在今天碰上厄瓜多，而這也是這兩支中南美洲勁旅隊史的第29度交鋒，墨西哥在前28次交手中拿下16勝7和5敗的對戰優勢。

兩軍今天再度交手，不過受到當地天氣因素影響，賽事延後一個小時才開踢。儘管上半場厄瓜多在控球率上略高於墨西哥，不過整場比賽墨西哥都只掌控場上節奏的一方，並且在上半場就有10次射門演出，其中包括第22分鐘基尼奧內斯在半場帶球一路殺至禁區後起腳破門，為墨西哥首開紀錄。

第31分鐘墨西哥攻勢再起，希門尼斯在接獲隊友傳中球後獲得大好射門機會，他也毫不猶豫地起腳將球踢入球門內，幫助墨西哥在上半場踢完以2：0領先。

下半場厄瓜多雖然急欲追分，但整場比賽的節奏仍是被墨西哥帶著走，無法產生太多有效的攻勢，甚至在傷停補時階段，還發生因卡皮耶（Piero Hincapie）因為遮嘴講話，遭到墨西哥球員檢舉後，經過VAR判決吞下紅牌的狀況，成為今年世足賽第二起「遮嘴講話」紅牌案例，最終墨西哥也以2：0勝出，順利挺進到16強賽。至於最後一個地主國美國則將在明天登場出戰波赫。

世足戰報 2026美加墨世足 墨西哥 厄瓜多

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