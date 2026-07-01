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世足賽／姆巴佩18戰狂進18球逼近梅西：我已能兼顧表現與享受比賽

中央社／ 紐澤西州東拉瑟福德30日綜合外電報導
姆巴佩對瑞典梅開二度，世界盃生涯進球累計達18球。 法新社
姆巴佩對瑞典梅開二度，世界盃生涯進球累計達18球。 法新社

2026世足賽

國球星姆巴佩今天在世界盃足球賽締造多項里程碑，生涯世界盃進球數來到18球，距離梅西的歷史紀錄僅一步之遙，並以10顆淘汰賽階段進球獨居史上第一。

綜合法新社和美聯社報導，法國今天以3比0擊敗瑞典，接下來將與巴拉圭爭奪8強門票。

27歲的姆巴佩（Kylian Mbappe）此役梅開二度，本屆世界盃累計攻入6球，追平阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）並列金靴榜首，也成為史上首位在世界盃7場比賽至少攻進兩球的球員。

而他的世界盃生涯總進球來到18球，距離梅西保持的19球紀錄只差1球。

賽後被問到是否已開始期待對巴拉圭的16強賽，姆巴佩幽默回應，「我現在最期待的是更衣室和冷氣」。今天傍晚5時球場氣溫高達攝氏32度，不僅炎熱，濕度也很高。

瑞典總教練波特（Graham Potter）坦言：「不用多說，姆巴佩絕對是世界頂尖球員。他的進球充分展現速度和變向能力，且能在極短時間內完成射門，水準高得驚人。」

姆巴佩今天在比賽第45分鐘率先攻破瑞典球門後，奔向場邊擁抱德尚。

這顆進球也讓他以世界盃淘汰賽生涯第9球，超越巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）和達席瓦（Leonidasda Silva）的8球，獨居史上第一。

他接著在第74分鐘接獲隊友奧利塞（Michael Olise）助攻，再次起腳破網，將個人在淘汰賽的進球紀錄推進至10球。

第85分鐘，德尚將姆巴佩換下場時，還特地向他鞠躬致意。

提前下場讓姆巴佩無緣挑戰帽子戲法，不過他其實早在第32分鐘就有機會破門，可惜球擊中左門柱後彈出。不過之後在29分鐘內狂進兩球，讓姆巴佩不再為那次錯失良機感到遺憾。

姆巴佩生涯18場世界盃比賽狂進18球，進球效率甚至高於梅西；梅西在29場世界盃賽事中攻入19球。

姆巴佩說，希望能在本屆世界盃踢出最佳表現的同時，也盡情享受比賽。

他說：「我之前說過，我想好好享受這屆世界盃。我不是說以前征戰世界盃時沒有享受比賽，只是當時的我還年輕，只專注於踢出最好表現；現在我相信自己能兼顧兩者，踢出最佳表現的同時，也真正享受比賽。」

姆巴佩在法國順利晉級16強後表示，總教練德尚正經歷喪母之痛，全隊以行動表達支持，讓他知道「自己永遠不孤單」。

姆巴佩接受卡達貝因體育頻道（beIN Sports）訪問時說：「我想，這反映了這支球隊的精神，這就是我們的一部分，我們始終團結一致。」

他說：「我們都知道總教練正在經歷一段艱難時期；遺憾的是，每個人終有一天都可能經歷這種事，這真的很難熬。」

姆巴佩說：「有些事情比足球更重要，但我們希望他知道，他其實都懂，在我們身邊，他永遠不孤單。無論發生什麼事，我們都會支持他。」

世足戰報 2026美加墨世足 姆巴佩 法國

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