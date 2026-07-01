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世足賽／姆巴佩又梅開二度！法國3比0大勝瑞典

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
法國隊球員姆巴佩在比賽中控球。 新華社
法國隊球員姆巴佩在比賽中控球。 新華社

2026世足賽

冠軍大熱門法國隊今天再度展現兇猛火力，在當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」發揮下，32強淘汰賽以3：0大勝瑞典，姆巴佩本屆4場賽事已經3場獨進兩球，「趕進度」6球在金靴獎爭奪已追上阿根廷巨星「獅王」梅西（Lionel Messi），史上進球數也累積到18球，以1球之差緊追梅西。

小組賽打下全勝的法國，3場比賽轟進10球，今天對瑞典同樣火力大放送，儘管姆巴佩因越位、中柱錯過破網機會，但第45分鐘沒再錯過良機，單刀挑戰門將、勁射為法國突破僵局。

下半場奧利斯（Michael Olise）先傳出助攻給巴庫拉（Bradley Barcola），讓法國第53分鐘迎接第2球，奧利斯第74分鐘再找到左翼的姆巴佩，漂亮助攻讓姆巴佩再度進球，取得3：0大幅領先。

姆巴佩第85分鐘功臣身退被換下場，最終法國就以3：0奪下4連勝，16強將碰昨天在「PK大戰」爆冷擊敗德國的巴拉圭。

姆巴佩只打3屆、17場比賽就轟進18球，目前只距離歷史進球王梅西1球。今天單場傳出2助攻的奧利斯也寫下新猷，他單屆助攻數已累積5次，是1994年後最多，加上法國持續挺進，有望締造世界盃紀錄。

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