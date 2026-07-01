世足賽／禁區殺手哈蘭德攻致勝球 挪威挺進16強迎戰巴西

挪威今天在世足賽32強戰對上象牙海岸，由挪威球星哈蘭德在比賽尾聲攻入關鍵致勝球，助力挪威以2-1力克象牙海岸，接下來將在16強賽與「森巴軍團」巴西一決高下。

這場比賽在美國德州阿靈頓舉行，世界盃官網資料指出，首次闖入世界盃32強淘汰賽的象牙海岸開賽採用4-1-2-3陣型，挪威開賽則用4-2-1-3陣型迎戰。

法新社報導，上半場雙方進攻節奏相較緩慢，表現平分秋色。但在中場休息前6分鐘，努薩（Antonio Nusa）接到隊長奧德加特（Martin Ødegaard）的傳球後內切，踢出一記漂亮的弧線射門，直掛球門死角，為挪威破門先馳得點，寫下世界盃隊史最年輕的進球紀錄。

世界盃官網分析，年僅21歲的努薩這一記射門，也讓他成為本屆世界盃最佳年輕球員獎的熱門人選之一。

努薩（右）為挪威破門先馳得點，寫下世界盃隊史最年輕的進球紀錄。 歐新社

比賽下半場進行到第60分鐘左右，象牙海岸換上迪亞洛（Amad Diallo），身為首戰得分關鍵的他，上場後立刻成為焦點。他先是在門線上化解了挪威擴大比分的機會，隨後又在第74分鐘連過兩人晃入禁區，轟出精彩進球，扳平比分。

眼看要進入延長賽之際，哈蘭德（Erling Haaland）再次展現禁區殺手本色，在第86分鐘挺身而出，把握住伯格（Patrick Berg）的傳中機會，在門前近距離將球送入網窩，攻入致勝一擊，為挪威寫下新篇章。

比賽到了讀秒階段，象牙海岸獲得自由球，迪亞洛再次踢出一記直奔球門的精采射門，然而挪威門將尼蘭（Ørjan Nyland）奮力飛撲化解，最終讓象牙海岸無力回天。

挪威隊這次挺進世界盃16強，拿下隊史首場世界盃淘汰賽勝利，同時也成為本屆首支挺進16強的歐洲球隊。

怪物前鋒哈蘭德接下來將帶領挪威，於當地時間7月5日在紐澤西州迎戰曾奪下5屆冠軍的巴西勁旅，對決巴西巨星維尼修斯（Vinicius Junior）等人，爭奪8強門票。