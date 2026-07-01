世足賽／哈蘭德關鍵致勝球 挪威2比1力克象牙海岸晉級

2026年世界盃足球賽淘汰賽於7月1日凌晨1點展開對決，由象牙海岸迎戰挪威。雙方經過90分鐘鏖戰，最終挪威憑藉優異的門前把握度，以2比1力克象牙海岸，成功奪下關鍵勝利並挺進下一輪淘汰賽，象牙海岸則遺憾止步。

本場比賽挪威掌控53%的持球時間，略佔控球優勢；象牙海岸則展現強烈進攻企圖心，全場共發動14次射門、5次射正，並取得高達14次角球機會。相較之下，挪威雖然僅有9次射門、4次射正，但進攻效率極高，加上防守端成功做出3次擋球，有效瓦解對手多次攻勢，展現出極佳的防守強度。

上半場第39分鐘，挪威率先打破僵局，馬丁·厄德高（Martin Ødegaard）送出關鍵助攻，由安東尼奧·努薩（Antonio Nusa）先馳得點，幫助挪威取得1比0領先。上半場傷停補時第45+1分鐘，努薩領到一張黃牌。下半場易邊再戰，象牙海岸在第74分鐘展開反攻，尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）妙傳給阿馬德·迪亞洛（Amad Diallo）破門得分，將比分扳平成1比1。關鍵的第86分鐘，挪威前鋒埃爾林·哈蘭德（Erling Haaland）接應派翠克·貝爾格（Patrick Berg）的助攻起腳破網，再度超前比分。

隨著裁判終場哨音響起，挪威以2比1鎖定勝局。本場淘汰賽的結果，宣告挪威順利取得晉級下一輪的門票，全隊在關鍵時刻的把握度無疑是此役勝出的主因；而象牙海岸雖在射門次數與角球攻勢上領先，卻因攻勢熄火、臨門一腳欠缺精準度，最終無緣晉級，遺憾結束本屆世界盃旅程。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)