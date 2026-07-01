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巴西絕殺日本 亞洲剩澳洲奮戰

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

2026世足賽

世足賽「森巴軍團」巴西與「藍武士」日本昨天在卅二強賽狹路相逢，險些上演爆冷戲碼，日本上半場佐野海舟進球取得領先，巴西下半場靠著卡塞米羅扳平，並在傷停補時由馬丁內利上演絕殺，最終以二比一獲勝，驚險挺進十六強，本屆賽事亞洲區九隊只剩澳洲繼續奮戰。

巴西面對日本高效防守與反擊，踢得異常艱辛。卡塞米羅表示，球隊能避免這場史詩級爆冷，關鍵在於冷靜與耐心，持續向對方低軌防守施壓，全場毫不鬆懈並掌握球權，深知機會總會到來。

巴西總教練安切洛蒂坦言，這是強度極高的硬仗。馬丁內利踢進絕殺球後情緒激動說，「看到巴西人民為晉級而歡呼，很難形容心中的喜悅。前幾天我才射中門柱，相信還會等到機會，感謝上帝讓我頂住壓力進球。」

相較於巴西的狂喜，日本則是連續三屆在淘汰賽首輪止步，總教練森保一表示，歷史或許對球隊很殘酷，但唯有跨越挫敗，未來才能改變歷史，「我們離世界頂尖的距離正在縮短，巴西實力很強，但我們正一步步逼近。」

森保一繼二○二二年世足賽後，連兩屆率隊從分組賽突圍，再度於淘汰賽首輪抱恨終結；他表示，未能實現奪冠夢想，身為總教練能力不足，對球員感到抱歉，未來動向還沒做出任何決定。

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