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煮茶論戰／PK戰 冷靜比技巧更重要

聯合報／ 趙榮瑞

2026世足賽

四屆世界盃冠軍德國和三度打進決賽的荷蘭，昨天卅二強淘汰賽都在ＰＫ大戰被淘汰。兩隊失利主要有三個原因，壓力太大心理崩潰、戰術執行和運氣因素，及長期隱憂爆發，造成兩支歐洲勁旅提早出局。

歐洲球隊較少打ＰＫ，比較強的俱樂部都打聯賽，針對十二碼練習可能比較少，加上太輕敵，兩個教練沒做準備而自亂陣腳。

ＰＫ大戰本質就是心理戰鬥，愈怕愈完蛋，，要避免助跑結束做出明顯假動作騙守門員，因為兩隊經過一百廿分鐘的消耗後，球員在「一踢定生死」下動作變形。ＰＫ真正的核心是心理穩定、動作簡潔、落點精準，而非單純追求力量，冷靜比技巧更重要。

德國延長賽時因犯規干擾球門，士氣受影響，雖過去四次ＰＫ全勝，這次年輕選手處於劣勢下韌性不足，造成出局的結果。長期隱憂爆發在於荷蘭的過往經驗，三屆都在ＰＫ大戰出局，暴露出對決賽環節系統的弱點，教練疏忽下讓荷蘭創下隊史最差戰績。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

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