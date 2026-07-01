世足爆冷 德荷兩強淘汰 雙雙敗在PK

世界盃足球賽淘汰賽才進行第二天就冷門不斷，四屆冠軍德國和三度闖進決賽的荷蘭，正規賽和延長賽都沒能搶下勝利，進入最後ＰＫ大戰接連失利，德國在世界盃的ＰＫ完美勝率破功，荷蘭更是連三屆敗在ＰＫ，創下隊史進入淘汰賽最差成績。

德國在重要國際賽共打過七次ＰＫ大賽，只有一九七六年歐國盃嘗過唯一敗仗，世界盃也不曾失手，完美紀錄卻在昨天破功，ＰＫ第一點上陣就被擋下的哈弗茨，對球隊遭淘汰十分自責，「我們又搞砸了，近幾屆比賽就像災難，只能說很抱歉，我們需要認真反省自己」。

德國在世界盃奪冠數僅次於五冠「森巴軍團」巴西，但二○一四年登頂後，連兩屆小組賽就出局，今年雖以分組龍頭晉級卅二強淘汰賽，但昨天面對排名遠遠落後的巴拉圭久攻不下；巴拉圭上半場率先破門，德國下半場雖靠哈弗茨頭錘攻進追平球，接續攻勢都被巴拉圭門將吉爾瓦解，塔赫延長賽頭錘進球又在ＶＡＲ檢視後因犯規被取消，重創團隊士氣，讓巴拉圭在ＰＫ大戰以四比三上演爆冷秀。

荷蘭出局劇本和德國不同，面對分組第二晉級的北非勁旅摩洛哥，日前遭遇喪子之痛的哈克波在七十二分鐘破網突破僵局，但摩洛哥傷停補時階段靠迪奧普頭錘攻進關鍵追平球；延長賽兩隊分數都沒進帳，進入本屆賽事第二場ＰＫ大賽。

荷蘭二○一四年、二○二二年都在ＰＫ大戰出局，今年沒能化解魔咒，五個點只有兩點進球，讓摩洛哥以三比二驚險闖進十六強，取得對戰加拿大的資格。

本屆賽事淘汰賽從十六強擴大到卅二強，荷蘭首戰出局創下進入淘汰賽的隊史最差戰績，總教練柯曼說，不後悔對摩洛哥用五個後衛的防守陣勢，「如果讓我再做一次，仍會用同樣方式去做」。