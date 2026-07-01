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世足賽／森保一輸球深鞠躬 韓球評反諷洪明甫：有那麼難嗎？

中央社／ 東京30日專電

2026世足賽

世界盃淘汰賽中，日本隊與巴西激戰後出局，賽後日本隊總教練森保一對著到場支持球迷深深鞠躬致意的舉動，在韓國引發廣泛關注。韓國知名球評朴文成在Instagram分享相關照片，並寫道「我們期待的不是什麼了不起的事，有那麼難嗎？」

朴文成在自己的Instagram上，分享了森保一於巴西戰後向現場球迷深深鞠躬致意的照片，並寫道：「森保一總教練在日本遭巴西逆轉、無緣晉級後，向特地到球場為球隊加油的球迷深深鞠躬致意。我們所期望的並不是什麼過分的要求，這樣做真的有那麼困難嗎？」

韓國媒體「Xports News」指出，這番發言被視為是在間接批評韓國隊前任總教練洪明甫。

報導指出，洪明甫在墨西哥舉行的辭職記者會上，僅宣讀約2分鐘聲明便離開，未接受媒體提問。此外，他離場時雙手插在褲子口袋的畫面曝光後，引發外界批評，認為他未展現應有的責任感。

洪明甫返抵韓國後，面對在機場守候的媒體與球迷，也始終保持沉默，既沒有道歉，也沒有做出任何說明，使相關爭議進一步升溫。

在這樣的背景下，朴文成分享森保一向球迷致謝的照片，並寫下「我們要求的並不多，這真的有那麼困難嗎？」這段話，被普遍解讀為是在批評洪明甫的態度與處理方式，在網路上掀起熱烈討論。

有韓國網友說，「這就是格調，雖然輸了，卻是一場雖敗猶榮的比賽。日本真的很帥，讓人羨慕，也因此更讓人生氣。」

還有網友說，「很討厭日本足球的成績比韓國好，但是今天，你們真的踢得很好，面對世界最強的巴西，依然展現出精采的表現。就算最後結果同樣是輸球，我們韓國球迷真正想看到的，也是這樣的一場比賽。」

世足戰報 2026美加墨世足

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