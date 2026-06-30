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世足賽／日本新世代露頭角 「足球小將翼」作者期待4年後圓夢

中央社／ 東京30日專電
日本門將鈴木彩艶。 美聯社
日本門將鈴木彩艶。 美聯社

2026世足賽

日本隊雖以1比2不敵巴西、無緣世界盃16強，但佐野海舟攻進世界盃生涯首球，門將鈴木彩艶多次上演精彩撲救，雙雙獲得國際媒體高度評價。足球漫畫「足球小將翼」作者高橋陽一認為，日本已展現足以與世界強權抗衡的實力，期盼下一屆世界盃能離冠軍夢更近一步。

「足球小將翼」描寫擁有足球天賦的少年大空翼，與個性鮮明的隊友及對手一同成長的故事，是風靡全球的經典足球漫畫。

NHK報導，談到日本最終以1比2敗巴西，高橋表示，「這是一場非常精彩的比賽，讓人覺得差一點就能贏了，只是還欠缺某些關鍵因素。從這場比賽可以看出日本隊確實成長了，證明了日本已經有能力與足球王國巴西正面抗衡。」

他指出，自從「足球小將翼」45年前開始連載以來，日本足球環境有長足進步，如今晉級世界盃淘汰賽已經成為理所當然的目標。若未來有更多球員能在歐洲頂級俱樂部站穩腳步，國家隊的人才將會更加充實，整體實力也會更加強大，「希望未來能有更多像大空翼一樣的球員誕生。」

高橋在親筆色紙上畫下大空翼，寫下「日本國家足球隊，辛苦了！好好休息，夢想留待4年後實現！！」，表示希望有生之年能親眼看到日本奪冠，也期待4年後，日本能夠朝著這個夢想再邁進一步。

日本隊年輕球員在這屆世界盃的表現，確實為4年後燃起希望。

日媒「體育報知」報導，25歲的中場佐野海舟在世界盃對巴西之戰攻進日本隊先馳得點的一球。上半場第29分鐘，他在中場成功抄截後帶球推進，隨即轟出一記精彩的中距離射門，攻進個人世界盃生涯首球。

另外，雖然23歲的門將鈴木彩艶最終失掉2球，但他全場多次上演精彩撲救。這些表現，讓首次參加世界盃的2名年輕球員成為日本展望2030年世界盃的重要希望。

佐野海舟與鈴木彩艶的表現同樣獲得國際媒體肯定。英國廣播公司（BBC）讀者票選將佐野評為本場最佳球員，由敗隊球員獲選相當罕見；義大利媒體「Parma Live」形容鈴木以「怪物級撲救」化解世界級射手維尼修斯（Vinicius Junior）的攻勢，巴西媒體也盛讚他的水準堪比德國傳奇門將諾伊爾（ManuelNeuer）。

鈴木賽後對傷停補時的失球難掩遺憾，表示「如果再碰到一點點，也許就能擋下來。如果我的手能再快零點幾秒伸出去……。」其實，如果不是鈴木彩艶屢次救險，日本甚至難以與巴西形成拉鋸戰。

巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在賽前記者會便點名稱讚鈴木彩艶，表示他「近期表現非常出色」。賽後，巴西國家隊門將艾德森（Ederson）更以義大利語鼓勵他，「這是一場很精彩的比賽，抬起頭來，繼續朝下一個目標努力。」

儘管如此，鈴木仍對自己的表現不滿意。「我覺得其實還有一些球是可以再擋下來的，所以還是不夠成熟。」

因此，他已為下一屆世界盃訂下更高目標。「球隊想走得更遠，門將的表現非常重要。我認為世界已經開始逐漸認識我，也希望持續證明，日本門將同樣能夠站上世界舞台。我還想變得更強。」

日本隊遭淘汰後，總教練森保一對他表示，「如果日本想站上更高的層次，就需要世界級的門將。」鈴木彩艶也決心持續成長，4年後以更強姿態重返世界盃。

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