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世足賽／德國爆冷出局 總理梅爾茨稱「為國家隊驕傲」挨轟

中央社／ 柏林30日專電
德國總理梅爾茨。 美聯社
德國總理梅爾茨。 美聯社

2026世足賽

德國國家隊在世界盃足球賽32強淘汰賽爆冷遭巴拉圭淘汰後，總理梅爾茨賽後在社群媒體發文表示「為德國隊感到驕傲」，卻引發球迷、媒體及在野黨政治人物批評，質疑他「到底看的是哪一場比賽」。

德國與巴拉圭今天台灣時間凌晨4時30分在美國麻州狐堡（Foxborough）爭奪16強席次，歷經120分鐘激戰後，最終在12碼罰球大戰不敵巴拉圭，爆冷止步32強。賽後，總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）遭德國媒體與球評一致批評。

德國國家隊隊長基米希（Joshua Kimmich）受德媒訪問時坦言德國隊的失敗，他說，德國目前正處於需要團結與正向力量的時刻，「如果能有一件值得全國人民驕傲的事情，對德國會非常有幫助。然而，很遺憾，國家隊目前並不是那件事。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也第一時間在社群媒體發文表示，「雖然出局令人心痛，但這是一場精彩的比賽」。他並稱讚球隊在本屆世界盃展現拚戰精神與團隊合作，「激勵了我們的國家」，在貼文最後寫道「我們為你們感到驕傲。」

然而，梅爾茨對國家隊的正面評價與外界普遍看法形成強烈反差，在社群平台迅速引發熱議。「總理到底看的是哪一場比賽」一度成為X德國地區熱門討論關鍵詞，有網友諷刺，梅爾茨此舉如同面對政治問題，總把失敗說成成功。

自由民主黨（FDP）歐洲議會議員史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在社群平台X發文表示，「我不知道，到底是這場比賽比較糟，還是總理這番分析比較糟。」

極右翼另類選擇黨（AfD）及左翼的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）也加入批評，分別指責梅爾茨「粉飾失敗」及「脫離現實」。

面對反對黨抨擊及網友不滿的情緒，梅爾茨隨後再度在社群媒體發文表示，「成功時，我們一起慶祝；失敗時，我們也站在一起，這正是我們變得強大的原因。」

梅爾茨並強調，凡是披上德國隊戰袍、胸前佩戴聯邦鷹徽的球員，「值得的是我們的支持，而不是我們的嘲笑」，再次表達作身為一國總理，對國家隊的力挺。

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