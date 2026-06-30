世足賽／誤入敵營？日本慘遭巴西絕殺 球迷被「黃袍加身」崩潰痛哭片爆紅

2026年世界盃32強賽事，巴西在對決日本的比賽中，於補時第95分鐘絕殺進球，以2：1逆轉勝，成功淘汰對方晉級16強。比賽結束後，巴西球迷歡呼慶祝，現場洋溢著勝利氣氛。不過，觀眾席上一名身穿日本隊球衣的球迷卻崩潰痛哭，之後更被多名巴西球迷用主色為黃綠藍色的巴西國旗披在他身上。該場景被電視轉播畫面捕足到，影片隨即在網絡上瘋傳。

從29日電視轉播的畫面可見，他當時身處一眾巴西球迷的人群中，看似完全崩潰傷心地尖叫着，而部份巴西球迷則「熱情地」將巴西國旗披在他身上。

英國《每日郵報》稱，這段影片在社交媒體X上瘋傳，有網友留言稱：「想像一下，當你經歷人生中最痛苦的事情時，你周圍的人卻在慶祝給你帶來痛苦的事情。」也有人表示該日本球迷的誇張表情實在令人發笑。

不過報導就指，他的誇張反應很可能是裝出來，因為直播畫面捕捉到他在「崩潰痛哭」的前一刻，曾臉帶笑容將手機遞給他面前的一名巴西球迷，似乎示意後者錄下其接下來的反應。

事實上，該球迷是日本一名頗有人氣的KOL，在YouTube上擁有過百萬的訂閱人數。在他的社交媒體上，還可以看到他當日與其他人互動的片段，包括與他人交換球衣等等，其中部份影片的觀看人數已達1000多萬。

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文章授權轉載自《香港01》