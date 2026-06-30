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世足賽／荷蘭海牙街頭摩洛哥球迷歡欣鼓舞 與警爆衝突遭壓制逮捕

中央社／ 海牙30日綜合外電報導
擁有大量摩洛哥社群的荷蘭海牙今天為之沸騰，但是現場也因群眾與警方爆發衝突，出現揮舞警棍壓制逮捕的場景。 美聯社
擁有大量摩洛哥社群的荷蘭海牙今天為之沸騰，但是現場也因群眾與警方爆發衝突，出現揮舞警棍壓制逮捕的場景。 美聯社

2026世足賽

摩洛哥世足賽32強戰在戲劇性的PK大戰中擊敗荷蘭。擁有大量摩洛哥社群的荷蘭海牙今天為之沸騰，但是現場也因群眾與警方爆發衝突，出現揮舞警棍壓制逮捕的場景。

在海牙（The Hague）史歐德斯維克區（Schilderswijk），法新社記者目擊身披摩洛哥國旗的球迷在街頭載歌載舞，汽車喇叭聲、鞭炮聲此起彼落，大家開心慶祝。

數百名支持者聚集該區一處十字路口，將足球踢到空中狂歡，甚至與路過車輛的乘客同樂，有時還跳上車頂慶祝。

不過大約一小時後氣氛驟變，鎮暴警察進場，以高壓水柱和警棍驅散群眾。

法新社記者目擊約十多人被捕。警方揮動警棍攻擊多名年輕人的腿部，將他們壓制在地後銬上手銬，押上警車帶走。

也有騎自行車的警察與年輕人當街上演「貓捉老鼠」。沒有發生嚴重破壞情事。

在墨西哥蒙特雷（Monterrey）舉行的這場32強淘汰賽在延長賽後以1比1平手，經過驚心動魄的PK大戰才分出勝負。

前4輪雙方分別失手兩球，荷蘭第5點又遭拍出。接下來效力荷甲PSV愛因霍芬（PSV Eindhoven）的摩洛哥前鋒塞巴里（Ismael Saibari）關鍵破網，助隊晉級16強。摩洛哥下一場將對戰共同主辦國加拿大。

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