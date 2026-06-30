世足賽／PK大戰氣走荷蘭 摩洛哥教頭神預言：早夢到迪奧普會建功

2026年世足賽淘汰賽戰況白熱化，「北非鐵騎」摩洛哥今天在PK大戰擊敗荷蘭，連續兩屆在淘汰賽擊退歐洲勁旅晉級，教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）賽後透露，之前就曾夢過迪奧普（Issa Diop）將會透過頭錘為球隊建功，沒想到就發生在今天的32強賽幫助球隊扳平戰局，並將比賽帶入PK大戰。

本場比賽高潮迭起，面對荷蘭開賽擺出的五後衛陣型，摩洛哥全場展現高達70%的控球率並主導攻勢。沃阿比賽後自豪地表示，球隊完全掌控節奏，這場勝利實至名歸，他也透露一段溫馨插曲，表示自己曾夢到迪奧普會為球隊頂進關鍵頭球，沒想到美夢成真，「他入隊較晚，卻用冷靜感染了每個人，完全配得上這一切。我跟他說過那個夢，但不確定會是在何時發生。」

為球隊續命並榮膺全場最佳球員的迪奧普，談到那顆價值連城的進球時坦言，當時已是比賽尾聲，「老實說我也不太清楚自己在那做什麼，但我們深知隊友的傳中實力，我只是試著跑到空當把球打進。」賽後他難掩疲憊地表示，贏球完全是團隊嚴格執行戰術的功勞，自己現在只想趕緊恢復身體。

後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）盛讚替補登場的年輕球員迅速融入並送出關鍵傳球，展現世足賽必備的拚搏精神，但他同時也對這場強強對決感到惋惜，「這場對決來得有些太早了，對兩隊都不太公平。」