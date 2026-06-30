快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／PK大戰氣走荷蘭 摩洛哥教頭神預言：早夢到迪奧普會建功

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
摩洛哥迪普奧(左)關鍵頭球進網。 美聯社
摩洛哥迪普奧(左)關鍵頭球進網。 美聯社

2026世足賽

2026年世足賽淘汰賽戰況白熱化，「北非鐵騎」摩洛哥今天在PK大戰擊敗荷蘭，連續兩屆在淘汰賽擊退歐洲勁旅晉級，教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）賽後透露，之前就曾夢過迪奧普（Issa Diop）將會透過頭錘為球隊建功，沒想到就發生在今天的32強賽幫助球隊扳平戰局，並將比賽帶入PK大戰。

本場比賽高潮迭起，面對荷蘭開賽擺出的五後衛陣型，摩洛哥全場展現高達70%的控球率並主導攻勢。沃阿比賽後自豪地表示，球隊完全掌控節奏，這場勝利實至名歸，他也透露一段溫馨插曲，表示自己曾夢到迪奧普會為球隊頂進關鍵頭球，沒想到美夢成真，「他入隊較晚，卻用冷靜感染了每個人，完全配得上這一切。我跟他說過那個夢，但不確定會是在何時發生。」

為球隊續命並榮膺全場最佳球員的迪奧普，談到那顆價值連城的進球時坦言，當時已是比賽尾聲，「老實說我也不太清楚自己在那做什麼，但我們深知隊友的傳中實力，我只是試著跑到空當把球打進。」賽後他難掩疲憊地表示，贏球完全是團隊嚴格執行戰術的功勞，自己現在只想趕緊恢復身體。

後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）盛讚替補登場的年輕球員迅速融入並送出關鍵傳球，展現世足賽必備的拚搏精神，但他同時也對這場強強對決感到惋惜，「這場對決來得有些太早了，對兩隊都不太公平。」

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

世足賽／兩度落後又扳平 摩洛哥4：2逆轉海地晉級32強

世足賽／上半場戴帽寫32年紀錄 法國登貝萊：我前兩場踢得更好

世足賽／僅踢一場就看日本被淘汰 久保建英坦言對隊友充滿愧疚

相關新聞

世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

2026年6月30日凌晨1時，世界盃足球賽淘汰賽階段迎來焦點對決，由傳統勁旅巴西迎戰亞洲強權日本。巴西憑藉全場壓制性的攻勢，在傷停補時階段攻入關鍵一球，最終以2比1逆轉擊敗日本，順利奪下晉級門票，日本

世足賽／追趕梅西的車尾燈 姆巴佩、哈蘭德拚進球數

金靴獎熱門人選，法國隊的姆巴佩(Kylian Mbappe)、挪威的哈蘭德(Erling Haaland)，均將於30日(周二)在32強出賽，分別在新澤西球場對陣瑞典、在德州達拉斯球場出戰象牙海岸；兩人的最大目標當然是領軍擊敗對手，順利搶下16強門票。法國在小組賽三連勝狂攻十球，和荷蘭、德國並列領先，除了核心人物姆巴佩，還擁有令人膽寒的進攻深度。

世足賽／PK大戰氣走荷蘭 摩洛哥教頭神預言：早夢到迪奧普會建功

2026年世足賽淘汰賽戰況白熱化，「北非鐵騎」摩洛哥今天在PK大戰擊敗荷蘭，連續兩屆在淘汰賽擊退歐洲勁旅晉級，教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）賽後透露，之前就曾夢過迪奧普（Issa Diop）將會透過頭錘為球隊建功，沒想到就發生在今天的32強賽幫助球隊扳平戰局，並將比賽帶入PK大戰。

世足賽／南韓教頭洪明甫任命爭議 文體部將著手調查

世界盃足球賽南韓隊無緣晉級，引起全國憤怒，文化體育觀光部也正準備對前國家足球隊總教練洪明甫的任命過程、公帑使用是否妥當，...

世足賽／德國關鍵進球被沒收 主帥、前德甲裁判批「鬧劇」：判決不一致

德國隊在2026年世界盃淘汰賽中因一顆經VAR取消的關鍵進球遭巴拉圭淘汰，主帥納格斯曼痛批判決為「醜聞」，前德甲裁判格雷費指責判決不一致，稱此為「鬧劇」。該判決迅速引發德國足壇的廣泛反響。

世足賽／日本球迷失落仍收拾垃圾 NFL球星也響應

日本隊在世界盃足球賽32強以1比2遭巴西隊淘汰，日本球迷失落之餘仍依慣例在賽後自發性地收拾垃圾，甚至有巴西球迷與職業美式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。