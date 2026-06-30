世足賽／南韓教頭洪明甫任命爭議 文體部將著手調查

世界盃足球賽南韓隊無緣晉級，引起全國憤怒，文化體育觀光部也正準備對前國家足球隊總教練洪明甫的任命過程、公帑使用是否妥當，以及大韓足球協會整體行政運作展開調查。

根據「朝鮮Biz」今天報導，文體部依據部長崔輝永指示，已著手籌組具足球行政經驗的內、外部專家組成的調查委員會。首先將調查足球協會的公帑使用是否妥當，目前足球協會每年1300億（約新台幣29億元）至1500億韓元（約新台幣33億元）預算中，約20%來自公部門資金。

文體部也計劃重新調查世界盃前曾引發爭議的洪明甫任命過程，之前雖已進行過一次專案稽查，但將再次檢視相關程序。這項稽查專案始於2024年7月，當時足球協會內定洪明甫出任總教練，時任戰力強化委員朴柱昊對選任程序提出質疑，隨著輿論惡化而展開調查。

文體部於同年10月公布第一波稽查結果，指出足球協會在任命洪明甫過程中違反內部規定，並要求對會長鄭夢奎、理事李林生等人處以停權以上的重懲。不過隨後足球協會提起行政訴訟，與文體部展開法律攻防，並申請停止執行懲處要求獲法院准許。

警方也針對洪明甫任命案持續調查足球協會，但近2年來始終未作出結論，直到昨天才表示「將積極推進調查」。洪明甫日前已在記者會上宣布請辭，鄭夢奎也表示將在本屆世界盃結束後卸任，不過由於總統李在明也發聲要求調查，預料將展開高強度調查。

南韓國家足球隊官方啦啦隊「紅魔鬼」也發表聲明，「在侵蝕南韓足球的積弊勢力徹底清除之前，將動用一切手段持續抗爭。」