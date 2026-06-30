世足賽／德國關鍵進球被沒收 主帥、前德甲裁判批「鬧劇」：判決不一致

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽，德國隊與巴拉圭激戰至PK大戰後遭淘汰，然而比賽最大焦點包含延長賽一顆經VAR檢視取消的關鍵進球。德國隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）賽後痛批判決是「徹頭徹尾的醜聞」，前德甲資深裁判格雷費（Manuel Gräfe）也公開砲轟裁判判決毫無一致性，直言這次吹判「根本是場鬧劇」。

德國與巴拉圭一路鏖戰到延長賽，第102分鐘，塔赫（Jonathan Tah）門前頭錘破網，但裁判在觀看VAR後，德國對巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）犯規在先，因此取消進球，引發德國上下強烈不滿。

曾執法德甲多年、現已退休的資深裁判格雷費賽後接受德國《圖片報》訪問時，對判決提出嚴厲批評。他認為巴拉圭門將雖然確實與德國球員有些微身體接觸，但「完全沒有拉扯、推擠，更沒有撞倒對方」，門將只是感受到輕微碰撞便主動倒地，卻因此獲得裁判吹判。

格雷費直言：「這不是犯規，這球本來就應該算進。在世界盃這種最高層級的舞台，出現這種判決標準完全令人無法接受。」他進一步質疑裁判執法尺度前後不一，指出德國在比賽中曾多次疑似被犯規卻沒有獲得哨音，包含中場格雷茨卡（Leon Goretzka）禁區內遭明顯拉扯，以及巴拉圭球員疑似手球，裁判都未做出有利德國的判決。既然前面的身體接觸都未吹罰，延長賽卻以如此輕微的碰撞取消進球，更顯得缺乏一致性。

德國隊總教練納格斯曼則在賽後記者會情緒激動，將矛頭直接指向裁判，他說：「把那顆球吹掉是個醜聞，徹頭徹尾就是一場醜聞。」納格斯曼認為，淘汰賽本來就有許多比賽必須靠意志力與韌性艱苦取勝，「有些比賽就是得用最艱苦的方式贏下來，而我們原本就是要用那樣的方式晉級」。

雖然德國止步32強，納格斯曼仍強調自己不會因此辭職，「我會繼續承擔責任，我不是那種遇到困難就逃避的人」，納格斯曼說。

這場爭議判決也迅速在德國足壇發酵，除了納格斯曼公開砲轟外，格雷費也從裁判專業角度質疑VAR介入的合理性，使這顆被沒收的進球成為本屆世足淘汰賽至今最具爭議的判決。