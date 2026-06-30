世足賽／日本球迷失落仍收拾垃圾 NFL球星也響應

日本隊在世界盃足球賽32強以1比2遭巴西隊淘汰，日本球迷失落之餘仍依慣例在賽後自發性地收拾垃圾，甚至有巴西球迷與職業美式足球聯盟NFL球星也響應日本球迷的行動。

日媒THE ANSWER報導，NFL紐約巨人隊（NewYork Giants）四分衛溫斯敦（Jameis Winston）今天身穿巴西隊球衣，在賽後拿著藍色塑膠袋與巴西球迷一起收拾觀眾席的垃圾，並親自把垃圾袋綁好。

溫斯敦是2015年以選秀狀元之姿進入NFL的明星球員，目前以2年總額800萬美元的合約，效力於紐約巨人隊。

他這次在世足賽擔任美國媒體福斯廣播公司體育台（Fox Sports）的播報人員。日本與荷蘭在本月14日的小組賽結束後，溫斯敦曾穿著日本隊球衣與日本球迷一起收拾垃圾。

福斯廣播公司體育台在社群平台X發文指出，「溫斯敦在賽後協助日本球迷清掃觀眾席，擁抱體育界其中一項美好傳統。」

許多海外球迷也紛紛留言讚賞，「日本為我們樹立了絕佳榜樣」、「我喜歡這項傳統」、「這真的很美」、「這是在傳遞愛」。