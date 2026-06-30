快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

2026世界盃32強淘汰賽展開 法國穩居冠軍大熱門

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣運彩提供2026「世界盃冠軍」玩法賠率（圖／台灣運彩提供）
台灣運彩提供2026「世界盃冠軍」玩法賠率（圖／台灣運彩提供）

2026世足賽

2026美加墨世界盃32強淘汰賽正式展開，截至6/28小組賽結束台灣運彩銷售逾40億，淘汰賽開始後，比賽強度增加，單場銷售有機會再創高峰。「2026世界盃冠軍」玩法，法國在I組3連勝展露強者霸氣，目前賠率以3.10倍穩居第一，維持奪冠大熱門地位；J組的衛冕冠軍阿根廷同樣締造3連勝，冠軍倍率從賽前的6.25倍降至3.50倍，緊追法國、排名第二；英格蘭與西班牙在小組賽都是2勝1和首名出線，賠率皆微升至5.35倍並列第3。

世界盃32強淘汰賽所有賽事台灣運彩已全部開放單場及場中投注，最受關注的幾場實力接近的賽事包括：6/30(二)日本@巴西、7/1(三)挪威@象牙海岸、7/2(四)塞內加爾@比利時、7/3(五)克羅埃西亞@葡萄牙等，場場精彩，不容錯過。

台灣運彩貼心為運彩新手新增「世足快投」專區，消費者可到實體投注站，在運彩網站「世足快投」專區選定想要投注的賽事，一鍵即可生成投注單，馬上可以投注，省時又方便。世足賽期間，不限球種、不限玩法，只要符合資格，都可以參加「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動，有機會把好禮帶回家。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／西班牙首輪爆冷被追平 運彩奪冠賠率被法國超車

世足賽／小組晉級戰況更新：法國3戰全勝、維德角締造歷史 南韓跌落淘汰邊緣

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

世足運彩／哈蘭德、姆巴佩神級對決！挪威要掀起北歐風暴撼動法國推兩隊3:3

相關新聞

世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

2026年6月30日凌晨1時，世界盃足球賽淘汰賽階段迎來焦點對決，由傳統勁旅巴西迎戰亞洲強權日本。巴西憑藉全場壓制性的攻勢，在傷停補時階段攻入關鍵一球，最終以2比1逆轉擊敗日本，順利奪下晉級門票，日本

世足賽／德國關鍵進球被沒收 主帥、前德甲裁判批「鬧劇」：判決不一致

德國隊在2026年世界盃淘汰賽中因一顆經VAR取消的關鍵進球遭巴拉圭淘汰，主帥納格斯曼痛批判決為「醜聞」，前德甲裁判格雷費指責判決不一致，稱此為「鬧劇」。該判決迅速引發德國足壇的廣泛反響。

世足賽／日本球迷失落仍收拾垃圾 NFL球星也響應

日本隊在世界盃足球賽32強以1比2遭巴西隊淘汰，日本球迷失落之餘仍依慣例在賽後自發性地收拾垃圾，甚至有巴西球迷與職業美式...

世足賽／日本門將多次精彩撲救 巴西球迷印象深刻

日本在世界盃足球賽32強不敵巴西，以1比2被淘汰。日媒報導，日本在此役展現頑強鬥志，贏得讚賞，其中守門員鈴木彩豔多次精彩...

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

世足賽32強淘汰賽今天上演三場激戰，其中壓軸登場的摩洛哥與荷蘭之戰，雙方整場比賽打出一場高強度的肉搏戰，甚至荷蘭范海克（Jan Paul Van Hecke）還一度遭釘鞋劃傷血流如注。而日前遭遇喪子之痛的荷蘭哈克波（Cody Gakpo），則是在第72分鐘射門破網打破僵局，但摩洛哥也在傷停補時階段追平，甚至在比賽進入PK大戰後以3：2險勝，晉級到16強。

世足賽／韓國隊陸續返國 民眾機場怒罵教頭洪明甫

世界盃足球賽韓國隊無緣晉級32強，引起民眾憤怒，韓國代表隊陸續返國，總教練洪明甫與部分球員今天率先經由仁川入境，現場一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。