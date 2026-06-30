世足賽／日本門將多次精彩撲救 巴西球迷印象深刻

日本在世界盃足球賽32強不敵巴西，以1比2被淘汰。日媒報導，日本在此役展現頑強鬥志，贏得讚賞，其中守門員鈴木彩豔多次精彩撲救，也成為巴西媒體關注的焦點。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本今天在美國休士頓面對5屆冠軍、足球強權巴西之際，先由佐野海舟率先破門取得領先。然而，巴西下半場扳平比分，並在傷停補時攻入致勝球，逆轉局勢，最終以2比1擊敗日本。

而雙方此役1比1時，效力於皇家馬德里（RealMadrid C.F.）的巴西巨星維尼修斯（Vinicius Junior）在禁區內起腳後，鈴木用單手把球擋出，接連完成多次世界級撲救。

比賽結束後，鈴木難掩失望地表示，「結果令人難以接受。我真的不知道該說什麼。我們一直以來的準備都是為了在這裡贏球，但最終鎩羽而歸」。

他接著說，「或許我們仍有不足之處，這也讓我深刻感受到自己還必須繼續成長。現在只能接受這個結果，然後繼續邁向下一個目標。」

巴西體育新聞網站ge提到鈴木時描述，「這位日本門將的精彩表現在社群媒體上引發大量討論，尤其是下半場擋下維尼修斯嘗試射門的那次防守，更成為熱門話題。」

有網友在社群媒體稱讚鈴木的防守，「這位日本門將真的超強！」、「鈴木根本不會犯錯。」、「今天鈴木完全不讓維尼修斯囂張，真的太猛了。」

同時，也有巴西球迷看到鈴木多次化解危機而情緒激動地表示，「日本門將看了讓人超火大」等，流露出無奈與焦躁。

日本富士新聞網指出，鈴木讓眼光挑剔的「足球王國」球迷刮目相看，而他年僅23歲首度在世足賽征戰就拿出驚人表現，令球迷印象深刻。