聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／首度PK吞敗 德國球星：我很抱歉⋯⋯⋯⋯
從1976年後不曾在PK大賽吞敗，德國隊在美加墨世界盃卻踢到鐵板，今天32強淘汰賽首戰就在PK敗給巴拉圭，爆冷止步，讓今天有進球紀錄的哈弗茨（Kai Havertz）向國人道歉，且說：「再次失望真的很難受。」
德國過去大賽7次PK大賽只有1976年歐國盃決賽敗給捷克斯洛伐克，之後就未嘗敗績，世界盃也不曾失手，完美紀錄卻在今天破功。
這也是德國2014年奪下隊史第4冠後，連3屆提前遭淘汰，前兩屆更是小組賽就出局。
下半場頭錘攻進德國唯一進球的哈弗茨坦言，對本屆世界盃充滿抱負，「再次失望真的很難受，想要創造機會並保持節奏很困難。」
哈弗茨PK大戰率先上陣，但卻被巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）擋下，他也難過表示對淘汰結果無話可說，「我第二次的世界盃，我們又搞砸了，這幾屆比賽就像災難。我只能說我很抱歉，我們球員需要認真反省自己。我們代表的是一個有悠久足球歷史的國家。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。