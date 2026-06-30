世足賽／首度PK吞敗 德國球星：我很抱歉⋯⋯⋯⋯

從1976年後不曾在PK大賽吞敗，德國隊在美加墨世界盃卻踢到鐵板，今天32強淘汰賽首戰就在PK敗給巴拉圭，爆冷止步，讓今天有進球紀錄的哈弗茨（Kai Havertz）向國人道歉，且說：「再次失望真的很難受。」

德國過去大賽7次PK大賽只有1976年歐國盃決賽敗給捷克斯洛伐克，之後就未嘗敗績，世界盃也不曾失手，完美紀錄卻在今天破功。

這也是德國2014年奪下隊史第4冠後，連3屆提前遭淘汰，前兩屆更是小組賽就出局。

下半場頭錘攻進德國唯一進球的哈弗茨坦言，對本屆世界盃充滿抱負，「再次失望真的很難受，想要創造機會並保持節奏很困難。」

哈弗茨PK大戰率先上陣，但卻被巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）擋下，他也難過表示對淘汰結果無話可說，「我第二次的世界盃，我們又搞砸了，這幾屆比賽就像災難。我只能說我很抱歉，我們球員需要認真反省自己。我們代表的是一個有悠久足球歷史的國家。」