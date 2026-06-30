世界賽／賽後安慰田中碧感動球迷！巴西庫尼亞：世界各隊都尊重日本

世界盃足球賽淘汰賽，日本隊以1比2遭巴西隊逆轉，無緣晉級。比賽結束後，球場上出現令人動容的一幕，巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）主動走向落淚的田中碧，送上安慰與鼓勵，展現十足運動家精神，也感動無數球迷。

日本此役由佐野海舟率先破門取得領先，但巴西下半場扳平比分，並在傷停補時攻入致勝球，以2比1逆轉勝出。

終場哨響後，日本隊田中碧難掩失望情緒，跪地痛哭。庫尼亞第一時間走向對方，輕拍安慰並送上鼓勵。

這個充滿運動家精神的舉動，很快就在社群媒體瘋傳。其中，美國體育媒體FOX Sports官方X在貼文中附上巴西國旗、日本國旗以及握手的表情符號，並寫道：「這是賽後充滿敬意的一刻。」

庫尼亞事後透露，他對田中說：「你為自己的國家所做的一切，真的非常了不起。」

庫尼亞也對田中的實力給予高度評價，稱讚田中是「非常出色的球員」，並表示自己理解田中此刻的悲傷，因此希望能在最難過的時刻給予支持。

庫尼亞不只稱讚田中，更對日本隊表達最高敬意。他表示：「現在的日本，對我來說是世界上最好的球隊之一。不只是日本的足球文化，現在世界上每支球隊都對日本抱持尊重。」

這段畫面曝光後，許多日本球迷深受感動，紛紛留言表示，「看到這一幕說不出話」、「庫尼亞真的是個好人」、「我一直很好奇他到底說了什麼」、「原來他對田中說的是這些話嗎？」、「眼淚都流出來了」。