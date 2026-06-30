世足賽／才遭逢喪子之痛 荷蘭前鋒哈克波32強出戰摩洛哥率先破門

正在世足賽賽場上發光發熱的荷蘭明星前鋒哈克波（Cody Gakpo），近日女友諾亞（Noa van der Bij）透過社群媒體證實，兩人腹中的胎兒不幸流產，讓這名荷蘭悍將目前正面臨職業生涯與家庭生活雙重考驗的艱難時刻，不過在今天的32強賽出戰摩洛哥之戰，哈克波也在第72分鐘進球為荷蘭取得領先，進球後哈克波一度情緒激動的跪倒在地，隊友也紛紛上前圍住他並給予打氣。

哈克波在荷蘭即將迎戰摩洛哥的16強淘汰賽前夕，於個人社群轉發了女友的限時動態。諾亞在文中悲痛寫道，「我們懷著破碎的心分享這個毀滅性的消息，我們的寶貝兒子在孕期中不幸離開了我們。謝謝大家的愛與支持。伊利亞（Elijah Raphael Gakpo），我們會永遠愛你，你永遠是我們的兒子。」兩人過去育有一名1歲大的兒子薩謬爾（Samuel），原本滿心期待迎來新生命，未料遭遇變故。

即便面臨巨大打擊，身為荷蘭攻擊核心的哈克波仍決定留隊奮戰，他在小組賽階段已攻入2球。荷蘭總教練科曼（Ronald Koeman）坦言，球隊上下都在第一時間給予哈克波全力的支持，並給予他陪伴家人的空間，「他處理得非常好，從未有過任何一刻說他想離隊。」

國家隊老大哥、隊長范戴克（Virgil van Dijk）也對哈克波表達了由衷的敬意，強調在此刻足球早已退居其次，生命中有更多重要的事情，「這消息太令人難過了，但我對他和他的家人處理這件事的方式充滿敬意。他非常成熟，表現得像個真正的男人。無論多麼糟糕，我都非常尊重他。」

不過在今天與摩洛哥的32強賽激戰中，哈克波也在比賽第72分鐘率先進球，為荷蘭打破僵局，進球後哈克波一度跪倒在禁區內並用衣服掩面，而荷蘭球員們也隨即上前將哈克波團團圍住，並一一向他致意，成為本場比賽最令人動容的畫面。