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世足賽／32強戰術「球給亞馬爾」西班牙後衛：一對一交給他就對了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞馬爾（Lamine Yamal）。 歐新社
亞馬爾（Lamine Yamal）。 歐新社

2026世足賽

世足賽奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙，周五將在32強賽遭遇奧地利，西班牙右後衛略倫特（Marcos Llorente）在今天受訪時直言，全隊目前的戰術核心非常明確，就是用盡方法把球送到明星邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）腳下。

今年小組賽以2勝1和成績晉級32強的西班牙，日前結束在田納西州查塔努加的集訓，隨即開拔前往洛杉磯，準備在SoFi體育場迎接淘汰賽的首場硬仗。談到如何釋放這位天才小將的進攻破壞力，略倫特透露，彼此的默契正在一分一秒累積，「亞馬爾是那種不需要太多幫忙的球員，有時候隊友上去接應反而會弄巧成拙。最棒的策略就是把球給他，其他人留在後面，幫他拉開空間、創造一對一的單打機會，而不是把防守球員帶到他的區域。」

亞馬爾在小組賽期間因傷勢初癒、仍在尋找比賽節奏，對陣維德角僅替補上陣19分鐘，隨後在對沙烏地阿拉伯時先發半場並攻入一球，而對陣烏拉圭時則是打滿76分鐘。略倫特強調，像亞馬爾這樣能改變比賽勝負的球員，隊友必須在場上學會「閱讀」他的需求，不論是透過影片分析還是即時溝通，都要全力配合他。

此外，陣中另一主力威廉斯（Nico Williams）遭逢傷退打擊，並在社群痛心形容是「人生最糟糕的一天」。略倫特也特別為隊友打氣，透露威廉斯已重新找回笑容，「不能幫助球隊他內心一定很痛，但這就是職業足球的一部分。如果我們能走得更遠，或許後面階段他還能趕上、再次為球隊挺身而出。」

世足戰報 2026美加墨世足 西班牙 奧地利 亞馬爾

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