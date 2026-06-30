世足賽／巴拉圭爆冷淘汰德國 總統宣布全國放假慶祝歷史勝利

巴拉圭29日在2026年世界盃足球賽32強淘汰賽爆冷擊敗5屆世界冠軍德國後，舉國歡騰。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）宣布，6月30日為全國臨時國定假日，共同慶祝這項歷史性勝利。

在厄瓜多率先擊敗德國宣布放假後，巴拉圭也跟進成為本屆世界盃第2個因國家隊戰績而宣布全國放假的國家。

巴拉圭總統府聲明表示，此舉表彰國家足球代表隊擊敗德國所締造的歷史紀錄，並讓全體國民共同分享這項引以為傲的重要體育成就。總統潘尼亞在Ｘ發文表示，感謝「紅白軍團」帶來巨大喜悅，使數百萬民眾再度凝聚於同一面國旗下，並形容球隊展現堅毅與信念的國家精神。

這場32強淘汰賽，巴拉圭與德國鏖戰120分鐘仍以1比1平手，最終在PK大戰以4比3勝出，淘汰德國，歷史性挺進16強。

因紅白條紋球衣得名的「紅白軍團」（LaAlbirroja）之稱的巴拉圭隊，曾兩度奪得南美國家盃冠軍，並於2010年世界盃首度闖進8強，寫下隊史最佳成績。之後球隊連續缺席3屆世界盃，直到今年重返世界舞台，首場淘汰賽便擊敗5屆世界冠軍德國，再添隊史經典戰役。

本屆世界盃已有兩支南美球隊因勝利促使政府宣布全國放假。厄瓜多在小組賽擊敗德國、睽違20年重返淘汰賽後宣布放假一天；如今巴拉圭再度以歷史性勝利迎來國定假日，也凸顯足球在南美洲超越體育競技層面的社會影響力。