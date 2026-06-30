快訊

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／巴拉圭爆冷淘汰德國 總統宣布全國放假慶祝歷史勝利

中央社／ 布宜諾斯艾利斯29日專電
巴拉圭球迷。 路透
巴拉圭球迷。 路透

2026世足賽

巴拉圭29日在2026年世界盃足球賽32強淘汰賽爆冷擊敗5屆世界冠軍德國後，舉國歡騰。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）宣布，6月30日為全國臨時國定假日，共同慶祝這項歷史性勝利。

在厄瓜多率先擊敗德國宣布放假後，巴拉圭也跟進成為本屆世界盃第2個因國家隊戰績而宣布全國放假的國家。

巴拉圭總統府聲明表示，此舉表彰國家足球代表隊擊敗德國所締造的歷史紀錄，並讓全體國民共同分享這項引以為傲的重要體育成就。總統潘尼亞在Ｘ發文表示，感謝「紅白軍團」帶來巨大喜悅，使數百萬民眾再度凝聚於同一面國旗下，並形容球隊展現堅毅與信念的國家精神。

這場32強淘汰賽，巴拉圭與德國鏖戰120分鐘仍以1比1平手，最終在PK大戰以4比3勝出，淘汰德國，歷史性挺進16強。

因紅白條紋球衣得名的「紅白軍團」（LaAlbirroja）之稱的巴拉圭隊，曾兩度奪得南美國家盃冠軍，並於2010年世界盃首度闖進8強，寫下隊史最佳成績。之後球隊連續缺席3屆世界盃，直到今年重返世界舞台，首場淘汰賽便擊敗5屆世界冠軍德國，再添隊史經典戰役。

本屆世界盃已有兩支南美球隊因勝利促使政府宣布全國放假。厄瓜多在小組賽擊敗德國、睽違20年重返淘汰賽後宣布放假一天；如今巴拉圭再度以歷史性勝利迎來國定假日，也凸顯足球在南美洲超越體育競技層面的社會影響力。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足 巴拉圭 德國

延伸閱讀

世足賽／厄瓜多20年後重返淘汰賽 全國放假一天慶祝

世足賽／德國爆冷出局！巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

世足賽／PK大戰擋下德國兩球 巴拉圭門將曝關鍵原因

世足運彩／德意志戰車多線作戰現疲態 Gemini 推巴拉圭乘虛而入2:1

相關新聞

世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

2026年6月30日凌晨1時，世界盃足球賽淘汰賽階段迎來焦點對決，由傳統勁旅巴西迎戰亞洲強權日本。巴西憑藉全場壓制性的攻勢，在傷停補時階段攻入關鍵一球，最終以2比1逆轉擊敗日本，順利奪下晉級門票，日本

世足賽／才遭逢喪子之痛 荷蘭前鋒哈克波32強出戰摩洛哥率先破門

正在世足賽賽場上發光發熱的荷蘭明星前鋒哈克波（Cody Gakpo），近日女友諾亞（Noa van der Bij）透過社群媒體證實，兩人腹中的胎兒不幸流產，讓這名荷蘭悍將目前正面臨職業生涯與家庭生活雙重考驗的艱難時刻，不過在今天的32強賽出戰摩洛哥之戰，哈克波也在第72分鐘進球為荷蘭取得領先，進球後哈克波一度情緒激動的跪倒在地，隊友也紛紛上前圍住他並給予打氣。

世足賽／巴拉圭爆冷淘汰德國 總統宣布全國放假慶祝歷史勝利

巴拉圭29日在2026年世界盃足球賽32強淘汰賽爆冷擊敗5屆世界冠軍德國後，舉國歡騰。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago...

世足賽／32強戰術「球給亞馬爾」西班牙後衛：一對一交給他就對了

世足賽奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙，周五將在32強賽遭遇奧地利，西班牙右後衛略倫特（Marcos Llorente）在今天受訪時直言，全隊目前的戰術核心非常明確，就是用盡方法把球送到明星邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）腳下。

世足賽／PK大戰擋下德國兩球 巴拉圭門將曝關鍵原因

巴拉圭32強淘汰賽爆出大冷門，在門將吉爾（Orlando Gill）神勇表現下，巴拉圭和德國正規賽1：1戰平，加上延長賽關鍵VAR判決取消德國的進球，讓巴拉圭在PK大戰把握住機會，吉爾擋下關鍵兩球，讓巴拉圭以4：3淘汰4屆冠軍德國，驚喜挺進16強。

世足賽／僅踢一場就看日本被淘汰 久保建英坦言對隊友充滿愧疚

日本今天在世足賽32強賽以1：2不敵巴西，已經連續3屆止步於淘汰賽首輪，其中對於有「日本梅西」之稱的久保建英而言更是難受，在小組賽首戰荷蘭傷退後就不曾再出賽的他，賽後就直言，比起個人無法出賽的遺憾，對於隊友的愧疚感更加強烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。