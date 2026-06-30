世足賽／PK大戰擋下德國兩球 巴拉圭門將曝關鍵原因

巴拉圭32強淘汰賽爆出大冷門，在門將吉爾（Orlando Gill）神勇表現下，巴拉圭和德國正規賽1：1戰平，加上延長賽關鍵VAR判決取消德國的進球，讓巴拉圭在PK大戰把握住機會，吉爾擋下關鍵兩球，讓巴拉圭以4：3淘汰4屆冠軍德國，驚喜挺進16強。

德國今天控球率高達6成，21次射門、6次射正也遠遠優於巴拉圭，但只有哈弗茨（Kai Havertz）下半場攻破球門，其他都被吉爾撲下。

延長賽第102分鐘，德國開出角球，塔赫（Jonathan Tah）門前頭錘破網，但經VAR檢視，裁判認定德國對犯規在先，這記關鍵進球取消；PK大戰中吉爾第一點又擋下哈弗茨操刀，

第四點德國沃爾特馬德（Nick Woltemade）又被吉爾撲下，儘管5點踢完兩隊又3：3戰平，但德國第六點塔赫直接踢飛，讓巴拉圭卡納萊（José Canale）破網終結比賽。

成為晉級大功臣，吉爾說：「這是不可思議的感覺，這是場很艱苦的比賽，有時他們從各個角度向我們發起進攻，但我們還是頂住了。」他透露有針對每個球員、每個面向和細節都做了分析，多虧如此讓自己在PK大賽能擋下德國兩球，「我們淘汰了世界冠軍，這場勝利是屬於所有巴拉圭人。」

爆冷晉級晉級16強的巴拉圭，下戰將碰冠軍大熱門法國和瑞典間的勝隊。