世足賽／僅踢一場就看日本被淘汰 久保建英坦言對隊友充滿愧疚

日本今天在世足賽32強賽以1：2不敵巴西，已經連續3屆止步於淘汰賽首輪，其中對於有「日本梅西」之稱的久保建英而言更是難受，在小組賽首戰荷蘭傷退後就不曾再出賽的他，賽後就直言，比起個人無法出賽的遺憾，對於隊友的愧疚感更加強烈。

25歲的久保建英是本屆世足賽日本最受關注的球星之一，上屆卡達世足賽就曾參與的他，在該屆的4場賽事中曾兩度先發上陣，不過都在比賽中段就遭到換下場，其中16強淘汰賽面對克羅埃西亞他更是因病缺陣，只能在場邊看著球隊遭到淘汰。

而今年這樣的遺憾再度發生，久保建英在小組賽首戰荷蘭就發生左膝蓋傷勢，導致他接下來兩場小組賽都無法登場，今天的關鍵淘汰賽也只能在場邊再度眼睜睜看著日本遭到巴西淘汰，賽後他臉上難掩失落的表示，「現在與其說是難受，我心裡更多的是覺得非常對不起大家。」

看著隊友在場上與巴西強權肉搏，久保建英直言這是一場無懈可擊的精彩戰役。然而，足球場上的殘酷就在於瞬息萬變，他冷靜地剖析戰局，「踢球的人應該都能明白，對方既然掌握了那麼多主動權，下半場肯定會有變換。果然，對手做出了調整。」巴西在戰術上的變陣，成了壓垮藍武士的最後一根稻草。

談及自己未能上場與隊友攜手戰至最後一刻，久保建英充滿無奈，「這次也是真的沒辦法，並不是我準備不足，可能就是運氣沒站在我這邊吧。雖然我有出賽一場，且感覺還相當不錯，但比起我個人的遺憾，我更強烈的覺得對不起大家。」