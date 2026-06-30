快訊

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／僅踢一場就看日本被淘汰 久保建英坦言對隊友充滿愧疚

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「日本梅西」久保建英。 路透
「日本梅西」久保建英。 路透

2026世足賽

日本今天在世足賽32強賽以1：2不敵巴西，已經連續3屆止步於淘汰賽首輪，其中對於有「日本梅西」之稱的久保建英而言更是難受，在小組賽首戰荷蘭傷退後就不曾再出賽的他，賽後就直言，比起個人無法出賽的遺憾，對於隊友的愧疚感更加強烈。

25歲的久保建英是本屆世足賽日本最受關注的球星之一，上屆卡達世足賽就曾參與的他，在該屆的4場賽事中曾兩度先發上陣，不過都在比賽中段就遭到換下場，其中16強淘汰賽面對克羅埃西亞他更是因病缺陣，只能在場邊看著球隊遭到淘汰。

而今年這樣的遺憾再度發生，久保建英在小組賽首戰荷蘭就發生左膝蓋傷勢，導致他接下來兩場小組賽都無法登場，今天的關鍵淘汰賽也只能在場邊再度眼睜睜看著日本遭到巴西淘汰，賽後他臉上難掩失落的表示，「現在與其說是難受，我心裡更多的是覺得非常對不起大家。」

看著隊友在場上與巴西強權肉搏，久保建英直言這是一場無懈可擊的精彩戰役。然而，足球場上的殘酷就在於瞬息萬變，他冷靜地剖析戰局，「踢球的人應該都能明白，對方既然掌握了那麼多主動權，下半場肯定會有變換。果然，對手做出了調整。」巴西在戰術上的變陣，成了壓垮藍武士的最後一根稻草。

談及自己未能上場與隊友攜手戰至最後一刻，久保建英充滿無奈，「這次也是真的沒辦法，並不是我準備不足，可能就是運氣沒站在我這邊吧。雖然我有出賽一場，且感覺還相當不錯，但比起我個人的遺憾，我更強烈的覺得對不起大家。」

世足戰報 2026美加墨世足 日本 巴西

延伸閱讀

世足賽／球迷力挺續任 日主帥森保一扛責：最不夠的就是主帥的力量

世足賽／日本遭巴西補時絕殺 隊長板倉滉：這不該是止步於此的球隊

世足賽／日本單屆進7球已破隊史紀錄 前一次對戰巴西遭羅納度梅開二度

世足賽／日本對決5冠巴西 總教練森保一：團結一心全力迎戰

相關新聞

世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

2026年6月30日凌晨1時，世界盃足球賽淘汰賽階段迎來焦點對決，由傳統勁旅巴西迎戰亞洲強權日本。巴西憑藉全場壓制性的攻勢，在傷停補時階段攻入關鍵一球，最終以2比1逆轉擊敗日本，順利奪下晉級門票，日本

世足賽／才遭逢喪子之痛 荷蘭前鋒哈克波32強出戰摩洛哥率先破門

正在世足賽賽場上發光發熱的荷蘭明星前鋒哈克波（Cody Gakpo），近日女友諾亞（Noa van der Bij）透過社群媒體證實，兩人腹中的胎兒不幸流產，讓這名荷蘭悍將目前正面臨職業生涯與家庭生活雙重考驗的艱難時刻，不過在今天的32強賽出戰摩洛哥之戰，哈克波也在第72分鐘進球為荷蘭取得領先，進球後哈克波一度情緒激動的跪倒在地，隊友也紛紛上前圍住他並給予打氣。

世足賽／巴拉圭爆冷淘汰德國 總統宣布全國放假慶祝歷史勝利

巴拉圭29日在2026年世界盃足球賽32強淘汰賽爆冷擊敗5屆世界冠軍德國後，舉國歡騰。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago...

世足賽／32強戰術「球給亞馬爾」西班牙後衛：一對一交給他就對了

世足賽奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙，周五將在32強賽遭遇奧地利，西班牙右後衛略倫特（Marcos Llorente）在今天受訪時直言，全隊目前的戰術核心非常明確，就是用盡方法把球送到明星邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）腳下。

世足賽／PK大戰擋下德國兩球 巴拉圭門將曝關鍵原因

巴拉圭32強淘汰賽爆出大冷門，在門將吉爾（Orlando Gill）神勇表現下，巴拉圭和德國正規賽1：1戰平，加上延長賽關鍵VAR判決取消德國的進球，讓巴拉圭在PK大戰把握住機會，吉爾擋下關鍵兩球，讓巴拉圭以4：3淘汰4屆冠軍德國，驚喜挺進16強。

世足賽／僅踢一場就看日本被淘汰 久保建英坦言對隊友充滿愧疚

日本今天在世足賽32強賽以1：2不敵巴西，已經連續3屆止步於淘汰賽首輪，其中對於有「日本梅西」之稱的久保建英而言更是難受，在小組賽首戰荷蘭傷退後就不曾再出賽的他，賽後就直言，比起個人無法出賽的遺憾，對於隊友的愧疚感更加強烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。