世足賽／即使戰術執行完美仍遭巴西絕殺！ 前國腳點出殘酷真相：日本輸在個人能力

2026年世界盃32強賽，日本與足球強權巴西激戰至最後一刻，卻在傷停補時遭到絕殺，以1：2飲恨止步。賽後擔任轉播球評的前日本國腳本田圭佑肯定森保一領軍的日本隊已將團隊戰術發揮到極致，但也直言，面對世界頂級強隊，日本最終仍輸在「個人能力」的差距。

日本隊此役展現強大的組織紀律，第29分鐘由佐野海舟在中場成功攔截巴西傳球後，帶球長驅直入，最後以右腳勁射破網，幫助日本率先取得1比0領先。

不過，下半場巴西逐漸掌握比賽節奏，第56分鐘由卡塞米羅（Casemiro）頭槌破門扳平比分。日本雖然持續以高強度防守化解對手攻勢，但傷停補時第95分鐘仍功虧一簣。替補上陣的田中碧一度在禁區前成功斷球，卻立即遭到巴西高壓逼搶奪回球權，最終由馬丁內利（Gabriel Martinelli）攻入致勝球，日本只能以1比2遭逆轉，無緣晉級16強。

曾連續3屆參加世界盃的本田圭佑賽後分析指出，日本整體戰術執行幾乎無可挑剔，他說：「日本隊作為一個團隊的比賽內容真的很完美。只是下半場巴西持續施加壓力，讓日本的防守對位開始出現錯位，球被快速轉移到兩側後，球員的體能消耗也愈來愈大，最後沒能守住。」

本田認為，日本球員無論攻守都完整執行高位逼搶戰術，整體組織性值得高度肯定，但若要問日本與世界頂尖球隊最大的差距，他毫不猶豫地回答：「說到底，還是『個人能力』。如果要說唯一的課題，就是個人能力的差距。我們必須持續提升這一點，日本足球未來也必須朝這個方向努力。」

談到如何縮小差距，本田圭佑認為，球員必須勇於挑戰更高層級的聯賽與俱樂部，在高水準競爭中磨練自己，他說：「前往更高等級的聯賽、更高水準的俱樂部切磋，才能真正提升個人能力。」他也強調，改革不能只著眼於職業球員，而是應從基層開始培養，「包括20歲出頭甚至青少年球員，放眼10年、20年後，日本足球的教育體系也需要持續改革，日本足球協會必須正視這項課題。」

曾旅外征戰歐洲頂級聯賽的本田圭佑表示，唯有持續提升球員個人實力，並同步改善整體培育環境，日本足球才能真正跨越與世界頂尖強權之間的最後一道門檻。