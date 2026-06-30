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世足賽／日本遭巴西補時絕殺 隊長板倉滉：這不該是止步於此的球隊
美加墨世足賽進入淘汰賽階段，日本今天在32強遭遇「森巴軍團」巴西隊，最終在傷停補時遭到絕殺以1：2惜敗，持續無法跨過在淘汰賽階段贏球的門檻，不過本場比賽日本球員的好表現也獲得各界好評，讓今天臨危受命掛上隊長臂章的板倉滉直言，這場比賽不該是日本隊的終點。
日本此役開局執行力極佳，第29分鐘佐野海舟中場斷球後遠射破網，幫助球隊取得夢幻開局，然而下半場對手變陣並提高壓迫，讓藍武士陷入被動防守，最終在下半場遭到追平後，更於傷停補時階段被絕殺。
接下隊長臂章的後衛板倉滉，賽後難掩落寞的表示，「這絕對不是一支應該在這裡結束的隊伍。我們與對手踢出了一場無論倒向哪一邊都不奇怪的比賽，勝負就是實力的一部分，但我們已經為未來日本隊變得更強，展現出了一條清晰的路徑。」
整場冷靜統率防線的資深後衛谷口彰悟，在被絕殺的痛楚時刻，仍頂住打擊在場上奮力揮拳、大聲鼓舞隊友。他坦言，被反超時腦中確實閃過「難道就這樣結束了嗎？」的念頭，但隨即被強烈的不甘心取代，「怎麼能就這樣結束？我只想帶領大家再搶回來。」谷口強調，雖然與世界冠軍的差距依然存在，但這幾年累積下來的自信與成長毫無疑問，「對於這幾年的過程，我完全沒有後悔。」
中場主力鎌田大地則從宏觀角度剖析日本足球的下一步，他直言若想真正成為衝擊世界冠軍的國家，球員個人質量與細節必須再提升，「我們原以為能走得更遠。只有讓足球在日本發展到接近『國民運動』的程度，我們才真正有可能贏得世足賽。」
前鋒前田大然也挺起胸膛表示，雖然球隊長時間處於防守、感受到實力差距，「但我們一直以來做的事情沒有變，我想昂首回到日本。」
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