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世足賽／無緣32強向球迷致歉 孫興慜：想贏回韓國人民的心

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
孫興慜。 美聯社
孫興慜。 美聯社

2026世足賽

韓國隊長孫興慜今天針對球隊在世界盃首輪慘遭淘汰向球迷道歉，並表示這一現實「讓人很難接受」。

法新社報導，韓國未能以本屆世界盃8支成績最佳的小組第3名球隊之一晉級淘汰賽，因此止步小組賽，提前出局。韓國原本看好能挺進32強，但未料在最後一場小組賽中，竟以0比1爆冷輸給世界排名較低的南非，世界盃之旅也因此畫下句點。

在這場對陣南非的比賽中，韓國只要踢和就很有可能晉級，但前托登罕熱刺（Tottenham）隊長孫興慜在上半場卻坐板凳，沒有先發。孫興慜踢滿下半場，可惜仍無力回天，未能扭轉0比1的落後局面。這個結果隨即引發外界對總教練洪明甫的猛烈抨擊，而他也在28日宣布辭職。

孫興慜在Instagram上寫道：「老實說，我不知道該從何說起。我無法假裝什麼都沒發生，也不想逃避現實。」他還說：「首先，我想向韓國人民以及所有支持、熱愛我們國家足球隊的球迷致上最誠摯的歉意。」

孫興慜表示，韓國提早出局令人難以置信，他說：「說實話，即使到現在，要接受這個現實依然不容易。」

外界普遍預期，本屆世界盃是孫興慜第4度參賽，很可能是他的最後一舞。現在比賽結束後，關於他是否會繼續代表國家隊出征的討論仍為停歇。孫興慜在貼文中並未提及退休問題，但他強調，自己將會竭盡全力，重新贏回球迷的心。

下個月將滿34歲的孫興慜說：「與其現在試圖用言語說明一切，我更想在我的位置上竭盡全力，重新贏回韓國人民與球迷的心。我會用盡全力再次為你們帶來喜悅。」

世足戰報 2026美加墨世足 孫興慜 韓國

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