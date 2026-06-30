快訊

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

AI球探能找到下一個比利嗎？演算法翻轉巴西足球夢

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／下半場逆轉日本 巴西卡塞米羅：冷靜是關鍵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴西隊卡塞米羅（Casemiro）進球後慶祝。美聯社
巴西隊卡塞米羅（Casemiro）進球後慶祝。美聯社

2026世足賽

上半場陷入1球落後，5屆冠軍巴西隊靠下半場卡塞米羅（Casemiro）追平進球，補時階段馬丁內利（Gabriel Martinelli）關鍵破門，驚險以2：1絕殺日本。卡塞米羅表示，逆轉關鍵是球隊保持「冷靜」，才能挺進下一關。

「這場勝利的關鍵是我們保持冷靜和耐心，不斷地給對手施加壓力，迫使他們採用低位防守。」卡塞米羅強調，最重要的是相信只要保持冷靜，總能找到得分的機會，「我們奮戰整場，控球率也很高，所以我們知道肯定能創造出機會。」

卡塞米羅讚日本防守嚴密，不過球隊下半場表現出色，成為勝家，「我很開心，這麼多人為此慶祝，我很自豪我們要繼續前進。」

巴西驚險晉級16強，下戰對手將是挪威和象牙海岸間的勝隊，卡塞米羅說：「我們很期待16強，但現在我們要先休息，思考還有4場要打。」

攻進致勝球的馬丁內利，不過是25場代表巴西的第4顆進球，他說：「看到巴西人民那麼開心我們晉級，我內心的喜悅無法用言語表達。」

不過巴西奪勝卻有隱憂，卡塞米羅和中場帕奎塔（Lucas Paquetá）今天都因傷提前下場，巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，兩人狀態都要等到明天才能進一步確認。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

世足賽／日本對決5冠巴西 總教練森保一：團結一心全力迎戰

世足賽／維尼修斯連3場進球隊史第五人 寫此紀錄者巴西該屆都奪冠

世足賽／球迷力挺續任 日主帥森保一扛責：最不夠的就是主帥的力量

相關新聞

世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

2026年6月30日凌晨1時，世界盃足球賽淘汰賽階段迎來焦點對決，由傳統勁旅巴西迎戰亞洲強權日本。巴西憑藉全場壓制性的攻勢，在傷停補時階段攻入關鍵一球，最終以2比1逆轉擊敗日本，順利奪下晉級門票，日本

世足賽／即使戰術執行完美仍遭巴西絕殺！ 前國腳點出殘酷真相：日本輸在個人能力

2026年世界盃，日本隊在傷停補時以1比2遺憾不敵巴西，無緣晉級16強。前國腳本田圭佑指出，雖然日本隊戰術執行完美，但仍輸在「個人能力」的差距，呼籲提升球員實力並改革培育體系。

世足賽／日本遭巴西補時絕殺 隊長板倉滉：這不該是止步於此的球隊

美加墨世足賽進入淘汰賽階段，日本今天在32強遭遇「森巴軍團」巴西隊，最終在傷停補時遭到絕殺以1：2惜敗，持續無法跨過在淘汰賽階段贏球的門檻，不過本場比賽日本球員的好表現也獲得各界好評，讓今天臨危受命掛上隊長臂章的板倉滉直言，這場比賽不該是日本隊的終點。

世足賽／下半場逆轉日本 巴西卡塞米羅：冷靜是關鍵

上半場陷入1球落後，5屆冠軍巴西隊靠下半場卡塞米羅（Casemiro）追平進球，補時階段馬丁內利（Gabriel Martinelli）關鍵破門，驚險以2：1絕殺日本。卡塞米羅表示，逆轉關鍵是球隊保持「冷靜」，才能挺進下一關。

世足賽／球迷力挺續任 日主帥森保一扛責：最不夠的就是主帥的力量

日本今天在美加墨世足賽以1：2不敵「森巴軍團」巴西，止步於32強，這也是總教練森保一繼卡達世足賽後，連續第二屆率隊從分組賽突圍，卻再度於淘汰賽首輪抱恨終結，賽後面對媒體排山倒海對其未來的關切，森保一神色凝重地強調，「關於我的未來，目前個人還沒有做出任何決定。」

世足賽／德國爆冷出局！巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

4屆冠軍德國32強淘汰賽首戰就遭遇苦戰，和巴拉圭的對決先被進球，雖在下半場追平但正規賽事沒能分出勝負，兩隊打入本屆美加墨世界盃第一場延長賽又出現關鍵判決，最終巴拉圭在PK大戰爆冷擊敗德國，晉級最終16強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。