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世足賽／球迷力挺續任 日主帥森保一扛責：最不夠的就是主帥的力量

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界盃32強賽中，日本隊總教練森保一（Hajime Moriyasu）在日本不敵巴西後向球迷鞠躬致意。美聯社
世界盃32強賽中，日本隊總教練森保一（Hajime Moriyasu）在日本不敵巴西後向球迷鞠躬致意。美聯社

2026世足賽

日本今天在美加墨世足賽以1：2不敵「森巴軍團」巴西，止步於32強，這也是總教練森保一繼卡達世足賽後，連續第二屆率隊從分組賽突圍，卻再度於淘汰賽首輪抱恨終結，賽後面對媒體排山倒海對其未來的關切，森保一神色凝重地強調，「關於我的未來，目前個人還沒有做出任何決定。」

日本今天在32強賽與巴西展開激戰，雙方一路拚戰到傷停補時巴西才靠著馬丁內利（Gabriel Martinelli）關鍵進球絕殺勝出，但「藍武士」全場展現出拚勁十足對抗性獲得好評，甚至在社群平台上掀起一股呼籲「森保一留任」的浪潮，大批日本球迷紛紛刷出「森保續任」的四字評價，直言能把球隊帶到可以和這些強隊抗衡的總教練沒幾個，表達對其戰術積累的肯定。

然而，世足賽的巨型創傷仍難以平復，在賽後記者會上，媒體詢問明年一月的亞洲盃是否能成為療癒這場世足賽痛楚的解藥，森保一坦言，「日本足球下一個重大賽事就是亞洲盃，瞄準冠軍是理所當然的。但我也相信，即使我們贏得了亞洲盃，這場世足賽失利的痛苦也永遠無法癒合。」他強調，雖然站上亞洲之巔至關重要，但這屆世足賽亞洲球隊整體走得艱難，日本必須帶著更宏大的目標去挑戰亞洲。

回顧過去四年的執教歷程，森保一指出，日本與世界頂級強隊的力量差距正在縮小，不論是組織力或防守轉進攻時擺脫壓迫的質量，皆比卡達世足賽時更往前邁進了一步。然而，面對核心戰力接連因傷缺陣的打擊，球隊雖展現出優秀的組織韌性，卻仍在最後關頭功虧一簣。

未能帶領球隊看到賽前承諾的「最棒的景色」，森保一選擇將責任一肩扛起，「沒能抓住機會，最不夠的是總教練的力量，我想向大家說聲對不起。但我相信，只要始終明確以『世界第一』為目標，腳踏實地累積，總有一天一定能抵達那裡。」

世足戰報 2026美加墨世足 巴西 日本

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